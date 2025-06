Adiós al cloro: la única playa de agua salada a sólo 30 minutos de Madrid que poca gente conoce

Cuando llega el calor, lo normal es que pensemos en los días de playa descansando en la tumbona y sobre todo, dándonos baños en el mar. Algo que puede hacerse en gran parte de España, pero no en Madrid, aunque dicha comunidad cuenta con multitud de piscinas en las que refrescarse. Y de forma especial destaca una, que puede presumir de ser la única playa en Madrid. Una piscina de agua salada en Parla que ya ha inaugurado su temporada de verano y de la que te ofrecemos ahora, toda la información.

A tan sólo 30 minutos del centro, en el municipio de Parla, existe este oasis para el verano, que te permite disfrutar de agua salada, arena, césped y hasta chiringuito, sin salir de la Comunidad. Y no, no es una piscina cualquiera si tenemos en cuenta que cuenta con un sistema de tratamiento de agua en la que no encontraremos nada de cloro, sino que sólo tiene sal. Así, gracias a un proceso de electrólisis salina, la experiencia es mucho más agradable para la piel y los ojos, sobre todo si eres de los que sufren con el cloro. Además, el entorno está cuidado al detalle para simular un auténtico día de playa: sombrillas, merenderos, un parque infantil, tobogán, duchas. Todo está pensado para desconectar sin tener que coger el coche ni hacer kilómetros.

Y lo mejor de todo es que esta instalación es pública, económica y accesible. No hace falta reservar ni pagar precios desorbitados. Puedes pasar allí el día entero, llevar tu propia comida si quieres o tomar algo en el chiringuito. Y lo más curioso: a pesar de todo lo que ofrece, aún es un sitio relativamente poco conocido. Por eso, si buscas algo diferente este verano, esta puede ser tu escapada perfecta para disfrutar de una experiencia de playa, pero sin salir de Madrid.

La única playa de agua salada a sólo 30 minutos de Madrid

Conocida popularmente como la playa de Parla, esta instalación municipal va mucho más allá de una piscina convencional. Cuenta con tres piscinas de agua salada diseñadas para distintos públicos: una para adultos con una profundidad máxima de 1,60 metros, otra infantil, y una tercera de carácter recreativo con un impresionante tobogán de 25 metros. En total, la superficie de agua ocupa unos 4.000 metros cuadrados, rodeados por una amplia zona de 22.000 m² de césped natural y un paseo de arena de 800 m², perfecto para tumbarse como si estuvieras en la costa.

El recinto está especialmente preparado para familias y grupos, y el ambiente que se respira es muy relajado. Hay 300 sombrillas gratuitas, zonas de sombra, parque infantil, duchas, vestuarios, y un chiringuito que funciona durante todo el día. También se han habilitado merenderos para quienes prefieren llevar su propia comida y hacer picnic en la sombra. Todo esto hace que la experiencia se acerque mucho a un día en la playa, pero con la comodidad de estar a media hora de casa.

Fechas, precios y sin límite de tiempo

Este año, la playa de Parla abrió sus puertas el sábado 14 de junio de 2025, y permanecerá en funcionamiento hasta el domingo 31 de agosto. Durante toda la temporada, el horario es continuo: de lunes a domingo, incluidos festivos, de 10:00 a 21:00 horas.

Los precios están ajustados a distintos públicos. Si estás empadronado en Parla, la entrada cuesta 6 € para adultos y 3,50 € para niños. Para quienes vienen de fuera, el precio sube a 12,75 € los adultos y 6,35 € los menores. También hay tarifas reducidas para mayores de 65 años, pensionistas y personas con discapacidad, lo que refuerza el carácter inclusivo de la instalación.

Pero el gran punto diferencial está en el tipo de agua. En lugar del clásico cloro, aquí se emplea electrólisis salina, un sistema que transforma la sal en agentes desinfectantes de forma natural. Esto no solo es mejor para la salud, sino también para el medioambiente. Personas con piel sensible, niños pequeños o quienes tienen alergias oculares, suelen agradecer esta alternativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ceci León (@planesatulado)

Cómo llegar

Uno de los grandes aciertos de esta playa urbana es su excelente conexión en transporte público. Si vives en Madrid o alrededores, puedes llegar sin necesidad de coche. Basta con tomar la línea C4 de Cercanías hasta la estación de Parla. Desde allí, puedes ir caminando (unos 20 minutos a pie) o coger un autobús urbano o interurbano que te deja en la misma Avenida de América, justo frente al recinto.

Otra opción es usar el interurbano desde Plaza Elíptica (líneas 461 o 469), que también hacen parada junto a las piscinas municipales de Parla. Para quienes decidan ir en coche, el acceso es muy cómodo y, además, hay aparcamiento gratuito en las inmediaciones.

La dirección exacta es Avenida de América esquina Paseo de la República Dominicana, y la entrada se encuentra muy bien señalizada. A diferencia de otras piscinas municipales más escondidas, esta se sitúa junto a una de las arterias principales del municipio, lo que facilita mucho la llegada incluso para quienes van por primera vez.