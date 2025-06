Quedan días para que abra la piscina de olas municipal que arrasa en Madrid y estos son sus precios

El verano madrileño está a punto de estrenar uno de sus planes estrella: la apertura de la piscina municipal de olas en Torrejón de Ardoz. A tan sólo unos días de que comience la temporada, las expectativas no pueden ser más altas. No se trata de una piscina cualquiera, sino de una instalación pionera en la Comunidad de Madrid que ya el año pasado fue viral en redes sociales. Y no es para menos: una piscina con olas en Madrid, accesible, al aire libre y con precios municipales, entonces ¿cómo no iba a arrasar?.

Este espacio, ubicado en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia refrescante y emocionante sin tener que salir de la ciudad. Ideal tanto para familias con niños como para jóvenes en busca de diversión o mayores que quieran relajarse en el agua, promete convertirse en uno de los lugares más visitados del verano. Vivir una experiencia de playa sin salir de Madrid ya no es un sueño imposible. Además, uno de los puntos que más llaman la atención es su política de precios. Frente a otras alternativas privadas que suponen un gasto considerable, esta piscina ofrece una alternativa pública, económica y con distintas tarifas pensadas para todos los públicos. A continuación, te contamos cómo funciona, cuándo abre y, por supuesto, cuánto cuesta.

Abre la piscina de olas municipal que arrasa en Madrid

Lo que hace tan especial a esta piscina de olas en Madrid es su capacidad para crear olas artificiales en un entorno 100 % controlado. Es un pequeño lujo urbano que combina deporte, ocio y descanso, todo en el mismo recinto. Para quienes están acostumbrados a las piscinas tradicionales, esta supone un paso más allá. Las sesiones con olas se alternan con momentos de calma, y la instalación está adaptada para que cualquier persona, desde principiantes hasta adultos mayores, pueda disfrutar sin problema.

La zona ha sido habilitada con varias áreas diferenciadas: espacio para nadar, para jugar, para hacer aquagym o simplemente tumbarse en el césped a disfrutar del ambiente. No hay que recorrer kilómetros para encontrar un sitio así: está a unos minutos del centro de Madrid, bien conectado, y con plazas de aparcamiento. Es ideal para pasar el día entero sin agobios.

Un plan ideal para el verano en Madrid que nadie quiere perderse. Puedes ver a familias, grupos de amigos, adolescentes y personas mayores que se mezclan con un objetivo común: pasarlo bien.

Horarios y funcionamiento: cómo y cuándo ir

La piscina abrirá sus puertas el 18 de junio y funcionará, en principio, hasta finales de agosto. El horario de uso será de 11:30 a 20:30 horas, con sesiones controladas por franjas y aforo limitado para garantizar la seguridad de los asistentes. Esto significa que no se permitirá la entrada sin reserva previa.

Las reservas podrán hacerse a través de la web del Ayuntamiento de Torrejón o directamente desde la app municipal. Las personas empadronadas en el municipio con el carné ADM podrán reservar con hasta tres días de antelación, mientras que el resto del público podrá hacerlo con dos días de margen. Se recomienda no esperar al último momento, ya que en los primeros días se espera una alta demanda.

Otra novedad interesante es que, a partir del 1 de julio, se podrá pagar también con Bizum, tanto en la web como en taquilla. Una facilidad que agiliza mucho el acceso y evita colas innecesarias.

¿Cuáles son los precios?

Uno de los aspectos más valorados de esta piscina es que, pese a ser tan innovadora, mantiene precios públicos muy razonables. Las tarifas están claramente diferenciadas entre empadronados en Torrejón de Ardoz y no empadronados, y también varían según el día de la semana.

Para personas empadronadas en Torrejón de Ardoz:

Bebés (0–2 años): Gratis

Infantil (3–14 años): 3,20 €

Juvenil (15–17 años): 3,80 €

Adultos (18–64 años): 4,90 €

Mayores de 65 años, personas con discapacidad o desempleados de larga duración: 1,20 €

Entrada reducida a partir de las 18:00 h: 50 % de descuento

Titulares de Carné ADM: Entrada gratuita

Titulares de Tarjeta Fitness: 50 % de descuento

Bono para invitados (5 accesos): 25 €

Para no empadronados:

De lunes a jueves:

Infantil (3–14 años): 7,00 €

Juvenil (15–17 años): 8,00 €

Adultos (18–64 años): 9,00 €

Mayores de 65 años o personas con discapacidad: 4,00 €

Viernes, sábados, domingos y festivos:

Infantil (3–14 años): 12,10 €

Juvenil (15–17 años): 13,40 €

Adultos (18–64 años): 14,60 €

Mayores o personas con discapacidad: 6,00 €

Esta piscina de olas representa un antes y un después en el ocio veraniego de la Comunidad de Madrid. No sólo por su diseño o su innovación, sino por la manera en la que acerca la experiencia de unas mini vacaciones a pie de calle. Es un ejemplo de cómo una instalación pública puede ofrecer calidad, inclusión y diversión, sin dejarse a nadie fuera.

Así que ya lo sabes, si aún no habías hecho planes para los meses de calor, aquí tienes una opción clara, accesible y muy refrescante. Tan sólo necesitas bañador, toalla, y ¡muchas ganas de pasarlo bien!.