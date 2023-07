¿Te quedas en verano en Madrid? Disfruta de los planes gratis que no volverán

Quedarse en Madrid en verano sale muy barato, hay muchos planes para hacer gratis que quizás no conozcamos. Son tiempos en los que necesitamos ahorrar al máximo. Quizás esperemos para hacer vacaciones, en busca de buenos precios o simplemente, la economía nos ha dejado en un punto en el que necesitamos conseguir más por menos. Puedes ahorrar y pasarlo muy bien, solo necesitas organizarte un verano en Madrid en el que no te faltará nada de nada. Cine, piscina y conciertos gratis, no se puede pedir nada más.

Disfruta de los planes gratis que no volverá este verano en Madrid

Una de las opciones más recomendables para este verano, es el cine gratis al aire libre. Puedes hacer palomitas en casa y comprar un par de refrescos. Ahorrarás mucho y podrás disfrutar de otra manera de ver películas. Estos son los lugares que te interesan:

Galería de cristal del Palacio de Cibeles: del 29 de junio al 14 de septiembre, un ciclo que incluye cine familiar, clásicos, de culto y éxitos de temporada.

Sala Doré: el 1 de julio reabre el cine de verano de la Sala Doré, la sede de proyecciones de la Filmoteca Española, organismo del Ministerio de Cultura y Deporte encargado de la preservación del patrimonio cinematográfico español.

Autocine Madrid Fever: Autocine Madrid Fever ya ha comenzado, estarán disponibles sus proyecciones hasta septiembre.

Parque de la Bombilla: dedicado al cine español con coloquios de directores y actores. Da inicio el 29 de junio y finaliza el 3 de septiembre.

El Museo Nacional Thyseen organiza una serie de conciertos que debes tener en tu agenda, son gratis y de lo más recomendables.

8 de septiembre: BFlecha x «Bodegón con pastel de frutas y diversos objetos».

9 de septiembre: Nico Roig x «Joven campesino con una garrafa».

15 de septiembre: «Marina Carmona x Fiesta campesina».

16 de septiembre: Gabriel Ríos x «El tío Paquete».

Por último, también puedes huir del calor sofocante de la gran ciudad en las piscinas de Madrid. Siempre y cuando tengas carnet joven, podrás acceder a estos lugares:

San Vicente Paul. Ubicación: C. del Pelicano, 4, 28025 Madrid

Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ubicación: Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040 Madrid

Canal de Isabel II. Ubicación: Av. de Filipinas, 54, 28003 Madrid

Estos son algunos de los muchos planes gratuitos que puedes poner en práctica en Madrid durante estos meses de verano.