Emma García para los pies a Amor Romeira tras una inesperada mofa en ‘Fiesta’: «Esto es muy feo, ¿no?»

La nueva pareja de Bigote Arrocet es una de las noticias de los últimos días, especialmente al saberse que mantiene una relación con una chica 46 años menor que él. Es por eso que Fiesta, como otros programas de Telecinco, ha querido tocar el tema, algo que ha provocado una discusión entre Amor Romeira y Emma García, que le ha tenido que parar los pies tras un comentario lanzado en horario infantil.

El chileno, a sus 72 años, ha sido pillado muy acaramelado con una joven modelo y artista que tiene 28 años, una diferencia de edad que ha provocado todo tipo de comentarios, tanto a favor como en contra. Desde el programa se han mencionado otras parejas con diferencias de edad muy destacadas, como las de José Luis Martínez Almeida (Alcalde de Madrid) y Cayetano Martínez de Irujo, aunque no son los únicos.

Al saludar a los colaboradores y comenzar a hablar del tema, la presentadora vasca ha arrancado diciendo que, visto lo visto, el amor no tiene edad, una frase que una de sus colaboradoras ha aprovechado para hacer una broma. «35 años. 35 años tengo yo, el amor tiene edad», ha dicho Amor Romeira ante las risas de todos.

Ese momento lo ha aprovechado la vasca para arrancar con ella y que contase alguno de sus secretos relacionados con este tema. «Amor, tú que has tenido de todo, ¿has tenido parejas a las que saques o te saquen muchos años?», le lanzaba.

«Yo soy de las que piensan que eso de que ‘el amor no tiene edad’ es una pantomima», ha dicho muy tajante. Según la canaria, lo importante es encontrar a alguien con el que «vivir la vida de forma real» y en «los mismos tiempos». Pero ahí no acababa su opinión, ya que considera que «la diferencia de edad en las relaciones reflejan carencias a lo largo de tu vida».

En ese momento García le ha interrumpido el discurso para dejarle claro que no estaba contestando a su pregunta, que era si había tenido relaciones con personas más mayores o menores. «Relaciones como tal, no, pero que me he comido algún colágeno -una forma coloquial de llamar a los hombres jóvenes-, sí», ha dicho ante la sorpresa del plató.

La reacción de Emma García ha sido muy seria y le ha llamado la atención por lo que acababa de decir ante las cámaras. «Esto es muy feo, ¿no?», decía mirando a dirección para que le diesen una respuesta. «Te he entendido, lo has dicho con retintín, que se dice», aseguraba.

«Os digo una cosa, aquí la de los 35. Pues si te lo dicen a ti cuando tengas más años, a ver cómo te sienta», le ha reprochado ante las risas de todos. Es en ese momento cuando la pelota ha saltado al tejado de Ana María Aldón, que ha sido preguntada por su matrimonio con el torero Ortega Cano, con el que tenía 25 años de diferencia.

Emma García corta a Amor y busca a Ana María Aldón

La ex concursante de Supervivientes ha contado su propia experiencia y ha confirmado que cuando era joven sí que buscaba «una figura protectora más que una pareja», aunque ha añadido que después no era así. «He sido feliz así y ahora estoy en una etapa en la que no necesito una figura protectora, porque ya para protegerme he aprendido yo a protegerme», ha sentenciado.