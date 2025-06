Hospitalizan a Mbappé por un cuadro agudo de gastroenteritis

«Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento», ha comunicado el Real Madrid en un comunicado oficial.

Mbappé ha sido ingresado ayer porque su fiebre y gastroenteritis no remitían, por lo que entre todas las partes decidieron esta hospitalización, que durará hasta que el tratamiento cause efecto. El Real Madrid, por temas de privacidad, no ha comunicado el hospital en el que está ingresado Mbappé.

La hospitalización de Mbappé en pleno Mundial de Clubes supone un importante revés deportivo para el jugador francés y para el Real Madrid, alargando su ausencia posiblemente a más partidos de la fase de grupos en el Mundial de Clubes. Al equipo blanco le quedan todavía como mínimo dos partidos: ante el Pachuca mexicano el domingo y contra el Salzburgo austriaco el próximo jueves.

Mbappé no estuvo ni en el banquillo en el Real Madrid – Al Hilal que se jugó este miércoles en Miami y que supuso el primer encuentro de ambos en el Mundial de Clubes. El encuentro también fue el primero de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y no pudo contar con el francés, que no se había entrenado el día anterior por un proceso gripal.

Eso ahora ha ido a más y Mbappé está hospitalizado en Miami, la ciudad en la que jugó el equipo español este miércoles y en la que está concentrado para este Mundial de Clubes. Es, por tanto, una importante baja para Xabi Alonso, aunque el Real Madrid no especifica el tiempo de ausencia y recuperación del francés. Todo apunta a que Gonzalo tendrá más minutos tras ser de las mejores noticias del equipo en el primer partido.