Por qué Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Al Hilal del Mundial de Clubes

Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Al Hilal del Mundial de Clubes. El jugador francés no es titular en el primer encuentro del conjunto blanco en este torneo que se disputa en Estados Unidos y que es, además, el primer encuentro de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. La ausencia de Mbappé en este partido es obligada: sufre un proceso gripal.

Mbappé estará en el banquillo en este Real Madrid – Al Hilal que se disputa en Miami y que supone el primer encuentro de ambos en el Mundial de Clubes. El encuentro se juega en el Hard Rock Stadium y supone una importante novedad, ya que es el primero de Xabi Alonso. El técnico español se entrena en el banquillo y lo hace sin Mbappé en el once por este problema de salud.

El jugador francés, que viene de disputar dos encuentros con su selección, ya faltó al entrenamiento previo a este partido que el Real Madrid hizo en Miami por este proceso gripal. Era duda, pero una vez conocido el once, Mbappé no está para este inicio en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso no puede contar, al menos de inicio, con el mejor jugador de la plantilla del Real Madrid.

En su lugar, el técnico vasco optó por Gonzalo en el ataque. El canterano blanco es titular en este Real Madrid – Al Hilal. El primer once de Xabi Alonso es el siguiente: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo García. Así, se estrenan Arnold y Huijsen en el Real Madrid.

Mbappé está en el banquillo y se espera que pueda estar recuperado para los siguientes encuentros del Real Madrid, que serán ante el Pachuca y el Salzburgo, ambos correspondientes también a la fase de grupos del Mundial de Clubes.