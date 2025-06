La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, pase lo que pase, esta historia está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 18 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 618 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, fuimos testigos de cómo Leocadia no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para amenazar a Curro. Le hace saber que no le va a temblar el pulso a la hora de despedirle si opta por ayudar a Ángela. La muchacha, por su parte, resiste a la intemperie a pesar de que estado de salud es cada vez más frágil. ¡No está dispuesta a darse por vencida, ni mucho menos!

A pesar de la prohibición, Martina visita en secreto a Ángela y se da cuenta del terrible estado en el que se encuentra. Leocadia ha exigido a Samuel que se quede en palacio y oculte su excomunión al Duque de Carvajal y Cifuentes. Manuel y Toño, mientras tanto, se han dado cuenta de que alguien ha estado en el hangar revolviendo entre sus cosas. Así pues, están dispuestos a tratar de averiguar quién es el culpable de lo sucedido y, sobre todo, cuál es su intención. Aunque se ofrece a vigilar, lo cierto es que el verdadero objetivo de Curro es reunirse con Esmeralda, la dependienta de la Joyería Llop. Decidido a irse de palacio, Rómulo hace una firme petición a Catalina. ¿En qué consiste, exactamente? En que le ayude a confesar su intención al Marqués de Luján. Todo ello mientras Curro logra acorralar a Esmeralda, con el fin de sonsacarle información sobre el veneno.

¿Qué sucede en el capítulo 619 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 19 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Curro empieza a darse cuenta de que el hecho de haber revelado su identidad a Esmeralda puede no resultar tan efectivo como esperaba. Es más, puede que esté ante un error que le va a traer gravísimas consecuencias.

La decisión de Ángela de permanecer acampada en los jardines podría llegar a ser garrafal. Sobre todo cuando su catarro va a complicarse de forma radical de un momento a otro. La marcha de Rómulo ha empezado a aflorar entre el servicio, pero alguien importante en la planta noble adivina sus intenciones antes que nadie.

Lorenzo hace todo lo que está en su mano para mediar entre Ángela y Leocadia para que traten de poner fin a su conflicto. Jacobo, por su parte, se ha sincerado con Martina sobre lo frustrado que se siente por el asunto que tiene relación con el título nobiliario.