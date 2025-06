No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 17 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 617 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Rómulo ha dejado muy claro cuáles son sus verdaderas intenciones en un futuro no muy lejano. Así pues, ha dado el importantísimo paso de empezar a informar a su círculo más cercano de que está planteándose la opción de marcharse de palacio. Ángela, por su parte, no muestra ningún tipo de interés a la hora de querer marcharse de La Promesa. Hasta tal punto que se anima a plantar cara a Leocadia.

De esta forma, la joven no tarda en comunicarle que no está dispuesta ni a marcharse de palacio ni de sus alrededores. Curro, por su parte, continúa fiel a la promesa que hizo a Jana tras su trágica muerte. Así pues, el hijo del Marqués de Luján ha acabado dándose cuenta de que no le queda más remedio que hacer que Esmeralda pise el palacio. Adriana y Catalina, después de todo lo que han vivido en los últimos días, se ven en la obligación de tomar una de las decisiones más complejas e inesperadas de su vida. ¿En qué consiste? La pareja debe dar una respuesta al Duque de Carvajal y Cifuentes, después de que éste les ofreciera nada más y nada menos que un condado. Un gesto de lo más impactante que Lisandro ha querido tener con aquel que no tuvo reparos a la hora de salvar su vida.

¿Qué sucede en el capítulo 618 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 18 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Leocadia no va a dudar en aprovechar la ocasión que se le presenta para amenazar a Curro con despedirlo si ayuda a Ángela. La joven resiste a la intemperie a pesar de que su estado de salud es bastante delicado.

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de la prohibición, Martina ha querido visitar en secreto a Ángela para confirmar su deterioro. Leocadia opta por exigir a Samuel que se quede en palacio y oculte al Duque todo lo que tiene que ver con su excomunión. Manuel y Toño se dan cuenta de alguien ha revuelto sus cosas en el hangar, pero desconocen el motivo.

Curro se ha ofrecido a vigilar, pero lo cierto es que su cometido es poder reunirse con Esmeralda, la joven dependienta de la Joyería Llop. Así pues, la arrincona para sonsacarle toda la información sobre el veneno. Siguiendo con su intención de marcharse de palacio, Rómulo pide ayuda a Catalina para comentárselo a Alonso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.