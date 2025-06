No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 16 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 616 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el título nobiliario que Lisandro ha ofrecido ha dejado completamente descolocados tanto a Adriano como a Catalina. Hasta tal punto que no tienen ni la más mínima idea de cómo tomárselo, ni mucho menos. Es algo que no estaba en sus planes. Leocadia, finalmente, ha logrado su objetivo de echar a Ángela de palacio para que pueda reanudar sus estudios en Zúrich.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Leocadia no tiene ni la mayor idea de la ruta que está empezando a plantearse la joven. Manuel ha querido responder por carta a la persona que ha mostrado interés en comprar los motores, aceptando su oferta. Además, hace saber a Simona que ha dado el paso de visitar a Jana en el cementerio, a pesar del profundo dolor que le sigue produciendo su recuerdo. María Fernández ha querido presionar a Samuel para que confiese, frente a todos, lo que le ha contado. Es decir, que él fue el autor de la carta que provocó que fuese excomulgado. Emilia se muestra profundamente feliz por la decisión que ha tomado Rómulo, que es la de poner punto y final a su etapa en palacio. Curro, Pía y Lope, tras comprobar que había cianuro en el estuche de la pulsera, planean regresar a la joyería en busca de más información.

¿Qué sucede en el capítulo 617 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 17 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Rómulo deja muy claras sus intenciones, por lo que empieza a comunicar a su círculo más cercano que queda poco para marcharse de palacio. Ángela, por su parte, se niega en rotundo a irse, hasta tal punto que opta por plantar cara a Leocadia.

Así pues, le comunica que no va a moverse ni de palacio ni de sus alrededores. Curro, fiel a la promesa que hizo a Jana, se ha dado cuenta de que no tiene otra alternativa que traer a Esmeralda a palacio si quiere descubrir más información. Es consciente del riesgo que corre, pero no le queda más remedio que dar ese peligroso paso.

Lejos de que todo quede ahí, Catalina y Adriano se ven en la obligación de tomar una decisión que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en sus vidas. ¿Aceptarán el condado que les ofrece el Duque de Carvajal y Cifuentes? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.