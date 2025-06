Alejandro Nieto, contra Borja tras ganar ‘Supervivientes 2025’: «No ha sido el mejor concursante»

El pasado martes, 17 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la gran final de Supervivientes 2025. El popular reality de supervivencia concluyó su edición de manera exitosa y lo hizo coronando a Borja González como el gran ganador. El desenlace de una aventura por Honduras donde las celebridades han puesto punto final a 102 días de travesía. Sin embargo, y como siempre suele suceder cuando un programa llega a su final, no todo el mundo está de acuerdo con el nombre del concursante ganador. En esta ocasión, Alejandro Nieto ha sido el que ha alzado su voz para mostrar su descontento respecto a la victoria del valenciano. Unas declaraciones con las que se ha mostrado muy contundente.

La cuenta de Instagram de Supervivientes ha subido un vídeo donde se puede ver el momento en el que Borja González es proclamado ganador de la edición. Una publicación que ha sido comentada por numerosos rostros conocidos que llegaron a vivir la experiencia más extrema de Mediaset España. Hugo Pérez, Montoya, Manuel Cortes Bollo, Claudia Martínez, Jonan Wiergo y Rubén Torres han sido algunos de los ex supervivientes que han comentado en la publicación. Numerosas palabras donde todos han querido felicitar al joven, de 31 años. Sin embargo, Alejandro Nieto, con mucha educación, ha confesado que él no está feliz por esta victoria.

«Lo siento en el alma, Borja me parece un tío que como amigo me lo llevo al fin del mundo vamos, me parece un tío con valores, respetuoso, luchador y una buena persona con gran corazón. Pero, como mejor supervivientes no», ha comenzado escribiendo el que fue ganador de Supervivientes 2022 y el segundo finalista de Supervivientes All Stars 2024. «Lo siento, pero no. No ha sido el mejor superviviente en playa, ni pescador, ni ha hecho fuego, ni muchas cosas que importan en lo que es supervivencia», ha agregado.

Lejos de dejarlo ahí, Alejandro Nieto ha querido reforzar su punto con sus siguientes palabras. «En tema de reality, excepto cuatro momentos, que si el día del padre, la visita de la mujer y cuatro cosas más, no ha dado contenido», indicó. Eso sí, como lo justo es lo justo, quiso indicar situaciones en las que González sí se ganó su admiración. «En tema pruebas si ha sido un luchador con cojones», señala.

Alejandro Nieto, en Instagram: «Había gente como Escassi mucho mejor»

«Pero, no ha sido bueno en pruebas. Había gente como Escassi mucho mejor y en la final se ha visto reflejado», ha manifestado. Unas palabras con las que se ha mostrado muy indignado. «Así que esta es mi opinión, lo siento. Pero, aun así, enhorabuena. Disfrútalo y guarda 80.000 euros para nuestro querido país jejejejej», concluyó.

De esta manera, ha hecho referencia a la cantidad que Hacienda se lleva del premio. Al respecto, algunos usuarios de Instagram se han mostrado de acuerdo con las palabras de Alejandro Nieto. Pero, otra gran mayoría le ha querido sacar de su error.