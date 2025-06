‘Supervivientes 2025’: ¿quién es el ganador de esta edición?

Han sido más de 102 días de aventura por Honduras, pero toda buena historia que se precie tiene que tener su final. Supervivientes 2025 emitió, la noche del pasado 17 de junio, su gran gala final. El desenlace de una edición que prometía muchas emociones, y así ha sido. Anita Williams, Montoya, Álvaro Escassi y Borja González se presentaron en el plató de Mediaset España tras haber llegado de los Cayos Cochinos. Una vuelta a la civilización donde los finalistas fueron recibidos por sus familiares y seres queridos. Eso sí, antes de ello, la gala tenía que comenzar y, primeramente, se tenía que revelar el resultado del televoto. Pues, Anita Williams, Montoya y Borja González estaban nominados.

Sin embargo, la noche prometía sorpresas y no tardó demasiado en reflejarlas. La elegida por la audiencia para no ganar el cheque de los 200.000 euros fue Anita Williams, por lo que quedó como cuarta clasificada. Una situación que dejaba claro que la corona del ganador se disputaría entre hombres. Asimismo, y tras varias pruebas realizadas por el camino, Montoya fue el elegido para quedarse con el tercer puesto de la edición. El sevillano partió hacia Honduras como uno de los grandes fichajes de la temporada y poco tardó en posicionarse como uno de los favoritos a ganar. Sin embargo, Supervivientes 2025 volvió a dejar claro que no hay nada asegurado. El concursante que más papeletas tenía para ganar, después de salvarse de la expulsión casi de manera semanal, se quedó rozando la victoria.

Por lo tanto, la noche había dado un giro de 180º. Los ex participantes de La isla de las tentaciones ya no se disputaban la victoria de la edición y todo quedaba entre Álvaro Escassi y Borja González. El jinete, de 51 años, supo luchar durante las pruebas propuestas en la gala para asegurarse su plaza en la final de finales. Pero, el valenciano, de 31 años, no estaba dispuesto a tirar la toalla.

Dos grandes amigos enfrentados por un cheque de 200.000 euros que afirmaron que no podían estar más orgullosos de vivir ese momento juntos. Pero, la noche tenía que acabar. Por ello, y sin ánimos de alargar más el momento, Jorge Javier Vázquez cogió de la mano a ambos supervivientes y se los llevó hasta el centro del plató. Un tenso momento donde las emociones estuvieron a flor de piel y donde, visto lo visto, cualquier cosa podía pasar. Nada estaba asegurado.

Fue entonces cuando el presentador entonó su célebre frase. «Los espectadores han decidido con sus votos en la app de Mitele, que el ganador de Supervivientes 2025 sea… ¡Borja González!», exclamó mientras le levantaba el brazo al joven. Unas palabras que dejaron completamente atónito al ganador de la edición. Y es que, el asombro de su cara fue completamente notorio.

Borja González se convierte en el ganador de ‘Supervivientes 2025’

Como no podía ser de otra manera, el ganador de la edición fue arropado por todos sus compañeros y seres queridos. Un bonito momento donde no faltó su pareja, Ana López. «¡Gracias, España! ¡Vamos! ¡Gracias a todos!», dijo González completamente eufórico.

Fue entonces cuando Pedro García Aguado, como ganador de Supervivientes 2024, se acercó a él para darle el cheque que tanto merecía. El desenlace de una edición histórica en Mediaset España donde las emociones reinaron desde el primer minuto hasta el último.