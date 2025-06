‘Supervivientes 2025’: sale a la luz en qué gastará el ganador del reality los 200.000 euros del premio

Ha sido una larga aventura pero, como toda buena historia que se precie, tiene que llegar a su final. Tras más de 102 días de supervivencia, penurias y mucha hambre, por fin, los finalistas de Supervivientes 2025 aterrizan en el plató de Mediaset España. Una gran gala final donde Anita Williams, Montoya, Borja González y Álvaro Escassi se juegan el cheque de 200.000 euros. Una victoria muy ansiada por todos, pero que solamente uno de ellos podrá disfrutar. Eso sí, antes de conocer el nombre del gran ganador, se realizarán las últimas expulsiones y pruebas. ¿Quién cogerá el relevo de Pedro García Aguado, el ganador de la pasada edición?

Debido a que la final todavía no ha sido emitida, es imposible saber quién es el gran ganador de Supervivientes 2025. Pero, los familiares de los finalistas no han dudado en confesar en qué están pensando en gastarse el dinero los concursantes, en caso de llevarse ese suculento cheque. Y es que, aunque no han hablado con los finalistas desde hace tres meses, sí son conocedores de las intenciones que tenían cuando decidieron entrar en el reality. Por ello, se han sincerado y han revelado cuáles son los planes de futuro de cada uno de ellos.

¿En qué podría gastarse el ganador de ‘Supervivientes 2025’ el cheque de los 200.000 euros?

La primera en confesar qué hará su chico en el caso de que gane ha sido Ana López. La pareja de Borja González ha confesado cuáles han sido los planes que ha barajado con el concursante. «Lo primero que tiene que hacer es compartirlo conmigo», comenzó diciendo con humor. «Creo que lleva idea de comprarnos un chalet para tener gallinas, un huerto y todo ese rollo», agregó al respecto en el programa.

Montoya, indiscutiblemente, se ha convertido en uno de los candidatos favoritos a ganar la edición. Tras numerosas nominaciones, el sevillano ha logrado salir ileso de la expulsión gracias al cariño de su público. Por ello, su defensor ha confesado cuáles son los planes del artista. «A él le encanta la música, pues lo mismo prepararse algo musical. Le encanta también el deporte, yo le daría de idea que invirtiera en un gimnasio, por ejemplo, que diera clases de gimnasio Yo creo que esas dos cositas le vendrían bien», dijo.

En el caso de Álvaro Escassi, ha sido Lara Dibildos la que se ha pronunciado. La ex pareja ha demostrado que, a pesar de no estar juntos a nivel sentimental, mantienen una muy buena relación. Por ello, y con un hijo en común, ha confesado lo que cree que hará el jinete con el dinero si llegase a ganar. «Nuestro hijo tiene que terminar los estudios, hay que seguir vistiéndolo y dándole de comer. Así que espero que una parte fuera para nuestro hijo. Además, él tiene otra hija a la que siempre ayuda», indicó. «El resto se merece viajar y disfrutar, pero comiendo y durmiendo en una cama», agregó.

Asimismo, Jonathan, amigo de Anita Williams, también ha confesado cuáles son las intenciones de la catalana. «Esto pasa por el futuro, creo que lo va a manejar para comprarse una casa y tener una vida mejor y disfrutar del premio», confesó. Pues, el objetivo de la ex participante de La isla de las tentaciones es tener una mejor calidad de vida, tanto para ella como para su hijo. «Y ya si nos reparte un trocito a cada uno…», agregó entre risas.