Motos eléctricas del Seprona

Sólo dos horas de autonomía y lesiones en los agentes: balance de las 157 motos eléctricas del Seprona

Las motos, presentadas en diciembre de 2022, costaron más de dos millones de euros Desde la asociación profesional JUCIL afirman que "no siempre cumplen con los requisitos operativos necesarios para el trabajo del Seprona" "No ofrecen las mismas prestaciones que las de combustión y cuando salen con ellas no saben a ciencia cierta la autonomía que tienen", apuntan

Foto de la presentación de las 157 motos eléctricas del Seprona. (Foto: Ministerio del Interior).