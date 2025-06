Kiko Matamoros, criticado en ‘La familia de la tele’: «Vamos a cobrar el paro con vuestros impuestos»

Ni los cambios en la programación ni los fichajes estrella de su plantilla han podido evitar lo inevitable: la muerte de La familia de la tele. El programa, presentado por María Patiño, aterrizó en La 1 de Televisión Española como una de las grandes apuestas de la temporada en la cadena. Sin embargo, tal parece que la incorporación de Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y el resto de rostros de Sálvame al canal no ha sido recibida de la mejor manera. Y es que, a poco más de un mes de su estreno, el programa ha sido cancelado de manera fulminante. Y es que, por mucho que intentaron encontrar la solución, la audiencia no les acompañó.

La familia de la tele ha salido por la puerta de atrás de TVE, de eso no cabe duda. El pasado miércoles, 18 de junio, el equipo se despidió del público y puso punto final a su andadura por el grupo de comunicación. Pero, ni en este último día, tuvieron suerte. Tal y como se ha informado, el programa cerró su ciclo con 322.000 espectadores, lo que equivaldría al 4’5% de la audiencia. Una cifra que se posiciona como el segundo peor dato desde que se aterrizaron en La 1. Y es que, ni en su última entrega han estado exentos de polémicas. De hecho, el que más críticas ha recibido durante las últimas horas ha sido Kiko Matamoros. Pues, por lo que se ha podio ver, las abruptas declaraciones del comunicador no han sentado nada bien.

Debido a que era el último día en la cadena, los protagonistas del programa se reunieron para hablar de diversos temas, como si de un encuentro entre amigos se tratara. De esta manera, y lejos de quedarse callado, Matamoros habló sin filtros de la cancelación del programa. «Es lo que siento. Psicológicamente, he descansado, era una tortura cada mañana ver las audiencias y darle vueltas al proyecto para saber en qué podíamos mejorar», confesó.

Unas palabras con las que dejaba claro que, durante estas 30 entregas emitidas, no han tenido un solo momento de paz al saber que no estaban siendo muy bien recibidos en la parrilla televisiva. Fue entonces cuando, haciendo uso de su particular humor, dijo un comentario que ha terminado por costarle caro con la audiencia. «Nos vamos a cobrar el paro obrero con vuestros impuestos», aseguró.

La actitud de Kiko Matamoros ha sentado muy mal a la audiencia de la cadena. Y es que, tal y como se puede ver en X (plataforma anteriormente conocida como Twitter) han sido muchos los comentarios que han hecho alusión a la falta de respeto del colaborador con la audiencia que tanto los ha apoyado durante estos años. Pues, aunque hayan fracasado en Televisión Española, ha sido la misma audiencia la que les dió años de gloria en Mediaset España.

Críticas a Kiko Matamoros por su comentario

«En el paro, al que no iréis, cobrarías menos que aquí y también os pagamos todos, Kiko», «Cómo sólo cobres el paro.. Divorcio a la vista.. pagafantas..», «Que les den a todos», «Sinvergüenzas!! Jugar con el paro después de cobrar lo q cobramos los trabajadores en 1 año!! Inútiles!! Q no habéis sabido hacer vuestro trabajo!!» o «Son tan listos que no saben que ni han cotizado lo suficiente…», son algunos de los comentarios que se pueden leer.