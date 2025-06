Primer acercamiento entre el Gobierno y Joseph Oughourlian, máximo accionista y presidente de Prisa. El inversor francés ha intercambiado mensajes con el Ejecutivo por primera vez tras la decisión de Oughopurlian de abrir la guerra total contra sus hombres en Prisa, a quienes decapitó a finales de marzo pasado -hace unos días cesó a Pepa Bueno, directora de El País-.

Sin embargo, las posiciones de las dos partes siguen lejos, no ha habido ningún acuerdo más allá de que Oughourian se ha comprometido a no cambiar la línea editorial del grupo, algo que ya había dicho en público muchas veces y que no implica no atacar al Gobierno.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el intercambio de mensajes entre Ouighourlian y el Gobierno -«No ha habido reunión, ha sido un intercambio de mensajes a través de hombres de confianza para ver dónde está cada uno», dicen estas fuentes- no ha servido para acercar posturas. Más bien, cada uno sigue en sus trece.

«El Gobierno ha repetido a Oughourlian que no va a entrar a comprar Prisa. Que no va a utilizar a Telefónica para comprar el grupo de medios, que no es posible y que no le van a ayudar», explican fuentes conocedoras de las conversaciones.

Por su parte, Oughourlian ha insistido también en su posicionamiento. «Les ha dicho que es un financiero, y que si hay alguna oferta la escuchará, sin más. Pero no va a vender sólo su parte del capital, tiene que ser una oferta por el 100% del grupo», explican las fuentes.

«Pero no creo que haya ninguna oferta. Desde luego dudo que la oferta llegue del grupo de españoles que lideran Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, los que están agrupados en Global Alconaba con Adolfo Utor y compañía. No van a conseguir nada porque no son capaces de levantar 800 millones para hacer una oferta», señalan fuentes ligadas a Oughourlian.

Este mismo mensaje lo lanzó el propio Oughourlian en una conversación con periodistas tras la Junta de Accionistas del pasado 14 de mayo.

Sin embargo, como ha publicado este diario, los accionistas españoles agrupados en torno a Global Alconaba están preparando dos ofertas para hacerle llegar a Oughourlian. «En ese momento se verá si quiere negociar o no», señalan fuentes del sector.

Esas dos ofertas no incluirán una OPA por el 100% de Prisa, como quiere el inversor francés. Los accionistas españoles, cercanos a Moncloa, trabajan en sumar apoyo financiero para ofrecer a Oughourlian comprarle su 29,75% del capital de Prisa o adquirir los medios españoles del grupo, liderados por El País y la Cadena Ser.

El problema es que Oughourlian pide un precio de partida de 750 millones de euros por los dos medios, mientras los accionistas españoles no están dispuestos a dar más de 400 millones.

En definitiva, la situación sigue enquistada. El Gobierno no puede tener a un enemigo al frente del mayor grupo de medios de comunicación de izquierdas, y Oughourlian no tendrá fácil dirigir Prisa con Moncloa en contra, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad financiera del grupo.

Porque Prisa sigue perdiendo dinero y la deuda supera los 700 millones de euros mientras siguen los números rojos. La deuda sólo se reduce por las sucesivas ampliaciones de capital. La compañía no genera caja suficiente para salir de pérdidas y ahoga la gestión de la compañía. Para un financiero, como Oughourlian, gestionar durante años una empresa en estas condiciones no será cómodo.