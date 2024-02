Emma García corta repentinamente una entrevista en ‘Fiesta’: «Me ha decepcionado»

El mes de febrero ha arrancado por todo lo alto en la parrilla televisiva española. Como ya es habitual en la programación de Telecinco, Fiesta, programa presentado por Emma García, regresó una semana más a las tardes de la cadena para ofrecerle la mejor actualidad del momento a los espectadores.

Cada vez son más las personas que tienen su cita fijada cada fin de semana, y las cifras lo demuestran. Recientemente, el público pudo ser testigo de lo que podría catalogarse como una de las entrevistas más tensas de toda la historia del programa. Un encuentro donde Paloma Lago se convirtió en la invitada y que acabó con un monumental enfado de Emma García.

🥳 ‘Fiesta’ anota un 10,5% y 1.006.000, asciende 1,1 puntos con respecto al sábado pasado y colidera su franja de emisión en @telecincoes 🥳 LIDERA el Target Comercial con un 8,6% 🥳 Consigue 4,8M de espectadores únicos pic.twitter.com/wiNw44FuFF — Mediaset España (@mediasetcom) February 4, 2024

Tal y como se pudo observar, la modelo se mostró bastante reacia durante toda la entrevista a contestar las preguntas realizadas por la comunicadora y el equipo de colaboradores. Una actitud que crispó mucho el ambiente y por la que la presentadora del formato no dudó en dejarle las cosas claras.

«Me ha decepcionado mucho la entrevista», comenzaba diciendo García. «¿Cuántas horas dura este programa? Que yo tengo que contaros muchas cosas. ¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora», decía Lago refiriéndose a la directora del programa. Pues, la modelo estaba dispuesta a no responder nada de lo que se le preguntaba porque no estaba de acuerdo con los temas.

«Es la directora, pero si me dejas hablar, la que te estoy haciendo las preguntas soy yo», le respondió Emma García, visiblemente molesta. Sin embargo, la invitada seguía en su línea y no respondía a nada de lo preguntado. Debido a ello, la presentadora no dudó en admitir que estaba siendo «muy irrespetuosa».

Emma García a Paloma Lago » eres una irrespetuosa» pic.twitter.com/e9DViyct2Y — Jesús gzlez (@alfredogar55454) February 4, 2024

Completamente indiferente a las palabras de la comunicadora, la modelo no ha tenido reparos en contestar de mala manera. «Pues mira, las dos somos géminis…», señaló. Sin ganas de seguirle el juego y darle más protagonismo, García se levantó del sofá del programa y procedió a dar paso a publicidad.

Minutos después, los espectadores de Fiesta fueron testigos de como Paloma Lago ya no se encontraba en el plató. La actitud de la invitada provocó que el equipo del programa cortase su entrevista sin ningún tipo de despedida. Tras este tenso momento, la presentadora continuó informando de la actualidad del momento como si nada hubiese sucedido. Como era previsible, en redes sociales la entrevista de Lago no pasó desapercibida.

Pero…¿ alguien puede explicarme qué se ha fumado Paloma Lago? Ha entrado en el programa como si fuera una artista del momento, cuándo es un personaje OBSOLETO. @EmmaGarciaWeb no sé cómo no le has mandado a tomar viento fresco…#palomalago #FIESTA #emmagarcia @EmmaGarciaWeb — Filomona (@Filomonas) February 4, 2024

¿Para qué ha ido Paloma Lago al programa ??#Fiesta pic.twitter.com/LPKf4b35s3 — Quisquillosa (@Aleerahh) February 4, 2024

Paloma Lago se está riendo de todo el mundo.#Fiesta — Quisquillosa (@Aleerahh) February 4, 2024