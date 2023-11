Emma García se sincera en ‘Fiesta’ y confiesa qué programa no volvería a presentar

Emma García se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión española, de eso no cabe duda. Con más de 20 años de profesión a sus espaldas, han sido muchos los programas en los que se ha puesto al frente. Pero, durante la emisión del último programa de Fiesta dejó a todos sorprendidos con su confesión.

La periodista entrevistó a Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrígida. Un encuentro donde Rigau aprovechó la oportunidad para hacerse una pequeña mención a García. «Yo no veo mucho la televisión, pero hace muchísimos años había un programa que yo no me perdía que decía ‘esto es verdad’, ‘estos es mentira’ y lo presentabas tú. Yo voy donde tú me digas, pero te aconsejo que esperemos a que me invites para que salgan las motivaciones», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma García (@emmagarciaweb)

Por su parte, Emma García le confesó algo al empresario. «Tú sabes que El juego de tu vida, el programa del que hablabas, es el único programa que no volvería a presentar», afirmó. Unas declaraciones con las que dejó completamente sorprendido al invitado.

«Porque me aburrí, ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes, porque yo no sabía las respuestas, no quería saberlas, pero por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían, decía ‘mentira o verdad’. Entonces, ya llegó un momento que iba un poquito de sobrada y no me motivaba», quiso explicarse.

A lo largo de su carrera, muchos han sido los programas que la comunicadora ha capitaneado en Mediaset España. A tu lado, Mujeres y hombres y viceversa, Abre los ojos… y mira, Materia reservada y Viva la vida, han sido algunos de sus proyectos más conocidos y exitosos.