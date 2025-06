La hipocresía de Pilar Alegría: critica a Azcón pero ni visita su pueblo afectado por la riada

La hipocresía de la ministra de Educación, Pilar Alegría, parece no tener fin. Tras casi una semana de que se produjeran la riada en varios municipios de Aragón, entre los que se encuentra su pueblo, la líder de los socialistas en esta región, pisó Zaragoza con motivo de una visita oficial como ministra, pero no se acercó a las zonas afectadas por las tormentas de este pasado fin de semana. Pese a ello, el PSOE sigue tratando de politizar lo que ha sido un éxito de gestión gracias a los servicios de emergencia del 112 de la Comunidad aragonesa, que gozan desde hace décadas de un gran prestigio a nivel nacional por su capacidad de actuación.

Alegría viene a Zaragoza pero no a la riada

Este pasado martes, Pilar Alegría realizó su 22.ª visita oficial como ministra a Aragón desde que es líder del PSOE en la región, sin embargo, no aprovechó para interesarse por visitar las zonas afectadas por la riada, pese a criticar utilizando nuevamente su posición en el Gobierno de España para arremeter contra Jorge Azcón desde el Congreso de los Diputados.

Pilar Alegría ha criticado que Jorge Azcón no visitara al día siguiente aquellos municipios, dando a entender que la reacción del Gobierno de Aragón había sido tarde, pese a que desde a primera hora del día siguiente, la vicepresidenta Mar Vaquero y varios consejeros del Ejecutivo, se trasladaron a las localidades afectadas para estar con los vecinos y evaluar desde el terreno los daños.

Este miércoles, un día después de estar en Zaragoza, Pilar Alegría utilizó el Congreso de los Diputados para hacer campaña política como secretaria de organización del PSOE en Aragón arremetiendo con Azcón por haberse «ido en coche oficial» a una boda en Galicia, tras las fuertes tormentas del pasado viernes. La ministra fuera de sí arremetió contra el PP contra Carlos Mazón y contra Jorge Azcón, comparando la DANA con las tormentas en Aragón.

Así lo manifestó en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Carmen Fúnez en la sesión de control al Gobierno del Congreso, que ha planteado a la ministra si el Ejecutivo sigue manteniendo sus objetivos de legislatura o su prioridad es «aguantar en el poder a costa de todos», en referencia al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Azcón y Mazón comparten algo más que la rima… pic.twitter.com/67dv1QBol5 — PSOE Aragón (@aragonpsoe) June 18, 2025

La DANA de Valencia y la riada de Aragón

Las duras imágenes de la DANA en Valencia quedarán para siempre grabadas en la retina y en el corazón de España. Más de 220 fallecidos y gravísimos destrozos. De ahí que lo que sucedió este pasado fin de semana a causa de las tormentas en varias localidades de Aragón no sea comparable ni mínimamente. Gracias a Dios no se han lamentado fallecidos y todo se quedó en una emergencia de protección civil, puesto que no ha afectado ni personas ni fundamentalmente a sus bienes de una manera mayoritaria, produciéndose los destrozos fundamentalmente en carreteras.

Sin embargo, el PSOE está tratando de sacar rédito político de esta situación tan dolorosa para cientos de vecinos aragoneses. Como hemos destapado en OKDIARIO, al presidente de Aragón, Jorge Azcón, intentaron boicotear un grupito de socialistas a fines a la ministra –entre ellos dos concejales del pueblo–, su visita al municipio socialista de Azuara, donde la ministra había recientemente inaugurado las obras de una residencia de ancianos –por cierto, en zona inundable que acabó inundada–.

Ante tales declaraciones, este jueves, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha mostrado su repulsa por la banalización que había realizado el día anterior Alegría, tachando de «degradación moral y política», al intentar desviar la atención «de los escándalos de corrupción, prostitutas y mordidas que les acorralan» con «la desgracia de los vecinos».

Ledesma ha explicado que en el próximo pleno de las Cortes se van a dar todas las explicaciones necesarias y ha acusado al PSOE aragonés de mentir. «El Grupo Socialista, inmerso en su degradación, ni tan siquiera pensó en solicitar una comparecencia del presidente, fueron tarde, y solo lo hicieron cuando vieron que el consejero de Interior y Emergencias lo había solicitado. Es lo normal, que quien tiene las competencias, quien ha informado de todo y a todos, incluido al Grupo Socialista, dé cuenta de las afecciones de la tormenta del pasado viernes».

El portavoz popular ha sido muy duro con la comparación que hace el PSOE con la DANA de Valencia, «llegan incluso a utilizar a los más de 220 fallecidos al intenta comparar lo ocurrido, es indignante». Además, ha criticado con contundencia al PSOE por poner «en cuestión el trabajo de nuestros equipos de emergencia. El 112 evitó una tragedia, anticipándose a la riada y avisando a

los municipios a tiempo. La respuesta del Gobierno de Aragón ha sido rápida, se ha avanzado en los trabajos de limpieza, se van a habilitar ya las ayudas, se han abierto ya oficinas», ha recordado.