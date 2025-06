Varapalo para ‘La Revuelta’: obligados a cancelar un espectáculo con Estopa porque «no sería seguro»

La Revuelta, desde que comenzó su emisión en La 1 de Televisión Española en septiembre de 2024, no ha dejado indiferente a nadie. Inevitablemente, han estado inmersos en numerosas polémicas, como fue la no emisión de la entrevista de Jorge Martín porque debía aparecer antes en El Hormiguero o la negación absoluta a pedir disculpas a Melody tras escuchar sus declaraciones en la rueda de prensa tras su participación en Eurovisión 2025. Un distanciamiento que, con el paso del tiempo, se ha hecho más notable. En este caso, el equipo del programa que presenta David Broncano ha vuelto a ser protagonista por un proyecto que deseaban realizar con todas sus fuerzas. A pesar de todo, por cuestiones que no están a su alcance, se han visto obligados a cancelar de un momento a otro. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente con La Revuelta y qué tiene que ver este asunto con Estopa?

Todo comenzó cuando, tirando de ese buen rollo que existe entre David Broncano y los hermanos Muñoz, el equipo del programa que se emite en La 1 de Televisión Española quiso hacer algo verdaderamente impresionante. ¿A qué nos referimos, exactamente? A realizar un gran evento en la Plaza de Callao de Madrid. Varios fueron los medios de comunicación que aseguraron que estarían preparando un concierto en la plaza adjunta a la Gran Vía. Un lugar que, precisamente, está bastante cerca del Teatro Príncipe Gran Vía en el que, diariamente, se graba La Revuelta. Algo verdaderamente impresionante, qué duda cabe. A pesar de todo, el equipo del programa se ha visto obligado a utilizar su perfil oficial en X (antes conocido como Twitter) para confirmar que, finalmente, no van a poder llevar a cabo esta idea. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, han explicado los motivos.

«Nos da pena comunicar que, aunque no era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle como se contó ayer en algunos medios, la dimensión que ha tomado todo a raíz de que se publicase esta información incorrecta nos obliga a cancelar lo que estábamos preparando para hoy en la Gran Vía y la plaza de Callao», se puede leer en el comunicado emitido en la mencionada red social.

Pero no todo queda ahí, ya que el equipo de La Revuelta ha querido ir mucho más allá: «Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y, aunque no os lo creáis, somos gente responsable. Esta noche en el programa contamos más», aclararon.

A buen seguro, las autoridades municipales habrían decidido actuar al saberse que, este jueves, lo que sea que fuese a hacer la banda junto a La Revuelta podría haber provocado un «efecto llamada». Por lo tanto, la aglomeración de gente que podría haberse llegado a dar resultaría, cuanto menos, peligrosa.

Es evidente que los hermanos Muñoz mueven a un gran número de seguidores. Por lo tanto, al tratarse de algo gratuito y previamente avisado, la afluencia de personas podría haber sido masiva. Así pues, las autoridades no habrían dudado un solo segundo a la hora de tomar medidas para tratar de evitar que algo así pueda ocurrir.