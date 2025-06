Sánchez no participará este jueves en el congreso de CCOO y vacía su agenda en pleno ‘caso Koldo’

Pedro Sánchez no asistirá a la apertura del XIII Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CCOO), que se celebra desde este jueves 19 de junio hasta el sábado 21 en Madrid, y no tiene previsto ningún acto oficial como jefe del Ejecutivo, según la agenda del presidente avanzada por Moncloa. Sánchez evita aparecer en público en pleno caso Koldo en esta ocasión en el congreso de CCOO. El pasado jueves 12 de junio salió a la luz un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se documentan las comisiones de dos ex números 2 de Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y un ex asesor del segundo citado, Koldo García, sobre las adjudicaciones en contratos de obra pública. El viernes 13 salieron a la luz los audios de conversaciones transcritas en el informe anteriormente citado de conversaciones entre Cerdán, Ábalos y García mientras se repartían mujeres para sus fiestas.

Al congreso, en el que Unai Sordo será reelegido por tercera y última vez como secretario general de CCOO, asistirán como representantes del Gobierno la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Sánchez ha tenido este miércoles 18 de junio por la mañana una ronda de contactos con sus socios parlamentarios para calibrar los apoyos a la coalición en la legislatura tras la revelación del informe de la UCO anteriormente citado. El mismo ha tenido, entre otras consecuencias, la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Asimismo, comparecerá en el Pleno del Congreso el próximo 9 de julio para tratar asuntos pendientes como la supuesta implicación de Santos Cerdán en la trama de comisiones de Koldo García y José Luis Ábalos, las actividades de la exconcejal socialista Leire Díez buscando pruebas contra la UCO, y asuntos internacionales como el próximo Consejo de la Unión Europea y la Cumbre de la OTAN, que se celebrará el 24 y 25 de junio en La Haya.

Este miércoles, el presidente del Gobierno ha asistido a la habitual sesión de control al Ejecutivo, donde ha presumido de «expulsar» la corrupción en el PSOE y ha atacado al PP con la «enciclopedia de corrupción» que, según ha dicho, hay en las comunidades autónomas que gobierna.

Sánchez ha señalado considera que el caso que ha provocado la dimisión de su Santos Cerdán es la «anécdota», pero no la «categoría», y ha subrayado que «la izquierda no es corrupta y no roba» y que el conocido como caso Koldo no es la trama Gürtel del PSOE. El presidente ha asegurado este miércoles en la Cámara Baja que su organización es «limpia», que «la izquierda no roba» y que el informe de la UCO que ha destapado la trama corrupta del PSOE sólo atiende a «indicios» y no tiene «sentencia en firme».