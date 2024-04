Sonsoles Ónega: la verdadera razón por la que hoy, martes 23 de abril, no presenta ‘Y ahora Sonsoles’

No es ningún secreto que Sonsoles Ónega se ha convertido, indudablemente, en una de las presentadoras de televisión más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo por lo que destaca es por su gran profesionalidad, algo que demuestra tarde tras tarde en Y ahora Sonsoles, el programa que presenta en Antena 3.

Debemos tener en cuenta que este martes 23 de abril, Sonsoles Ónega va a ausentarse en su puesto de conductora de este espacio. No suele ser habitual en ella, salvo cuando está de vacaciones. Pero, en esta ocasión, el motivo es tremendamente especial puesto que tiene relación con uno de sus últimos grandes logros profesionales.

Recordemos que Sonsoles Ónega se convirtió en la ganadora del Premio Planeta 2023 con el libro Las hijas de la criada. Un proyecto que, evidentemente, le está dando muchísimas alegrías. Por ese mismo motivo, la presentadora de Y ahora Sonsoles se desplazará hasta Barcelona para firmar ejemplares en la Feria del Libro con motivo de la festividad de Sant Jordi.

Por lo tanto, esto hace imposible que Sonsoles Ónega pueda estar presente en plató situado en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Al fin y al cabo, la periodista no solamente firma por la mañana, sino también por la tarde. Así pues, su ausencia en el programa de este martes 23 de abril está más que justificada, ya que va a vivir un día que será imposible de olvidar. Tanto a nivel personal como profesional.

¿A qué horas y dónde firma Sonsoles Ónega en la Feria del Libro de Barcelona?

Si quieres conocer en persona a la presentadora de Y ahora Sonsoles y que te firme un ejemplar de Las hijas de la criada, tendrás varias opciones. Por un lado, la presentadora estará firmando esta novela en el Passeig de Gràcia 2 de 12:00 a 13:00 horas. Posteriormente, se trasladará hasta el Abacus de Passeig de Gràcia, donde estará de 13:00 a 14:00 horas.

Por último, Sonsoles Ónega estará de 16:00 a 17:00 horas en Triangle. Por lo tanto, no dejes pasar la oportunidad de poder conocer a la periodista y sobre todo, y si no lo has hecho ya, dejarte llevar por la historia que esconde Las hijas de la criada. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente.