Después de varios días de descanso, el juicio a Daniel Sancho se retoma este martes y lo hace con las traducciones del tailandés al español como una de las quejas del acusado. Ha sido el programa Y ahora Sonsoles el que ha conseguido hablar con el que fue su primer intérprete semanas después de entrar en prisión.

Cristina Rusiñol, reportera del programa en Tailandia, ha conseguido hablar con el hombre que más tiempo ha pasado con el cocinero y con el que ha tenido más confianza durante los meses que ha estado en la cárcel. «Es el traductor con el que mejor se ha estado entendiendo Daniel en los meses que ha estado en prisión. Él sabe perfectamente cuál es la versión de Daniel, cómo se ha encontrado en la cárcel y cuáles han sido sus preocupaciones», aseguraba la periodista.

Pese a que Daniel entró en prisión preventiva el pasado mes de agosto, no fue hasta meses después cuando habló por primera vez con Pichett Wirathongghai. «La primera vez que lo visité en la cárcel fue el 16 de noviembre de 2023. Él es un joven guapísimo, pero debajo de esa figura parecía nervioso, asustado y ansioso», ha comentado a la cámara.

Él fue el primero en explicarle con claridad cómo sería el proceso judicial y aclarar las diferencias que hay entre Tailandia y Europa en un proceso así. «Me hablaba muy rápido. Comencé con preguntas sencillas y empecé a verlo calmado. Y ahí le expliqué sobre el proceso legal del país», explicaba.

Así fue el primer encuentro del intérprete de Daniel Sancho con Rodolfo Sancho

Aunque Silvia Bronchalo viajó a Tailandia antes que su ex pareja, lo cierto es que el traductor ha tenido más relación con el actor. «Me he visto con Rodolfo más veces que con Daniel porque hemos tenido reuniones. Me quedé bastante impresionado con Rodolfo. Él estaba muy preocupado por su hijo y la primera vez que lo visité, él vino hacia mí y me dijo ‘por favor, ayuda a mi hijo’», ha desvelado a las cámaras de Antena 3.

Mr. Pichett Wirathongghai ha tenido grandes palabras sobre el actor: «Rodolfo es un buen padre, está intentado hacer lo mejor por su hijo, nos respetó y respetó nuestro proceso». En cambio, con la madre de Daniel Sancho apenas ha tenido contacto: «Nunca he hablado con ella».

Aunque queda una segunda parte de la entrevista que se podrá ver en la edición del martes de Y ahora Sonsoles, el programa ha adelantado algunas frases muy impactantes. El traductor, que ha tenido contacto con numerosos asesinos, tiene claro que Daniel no le transmite las mismas sensaciones que otros delincuentes con los que ha tenido que trabajar durante todos los años que lleva de profesión.

Wirathongghai sigue manteniendo contacto con la familia Sancho, ya que ha sido él la persona que ha preparado con el acusado para su importante declaración ante el juez y en la que dará su versión sobre la muerte de Edwin Arrieta. En este testimonio podría confirmar las palabras de Darling Arrieta en una entrevista en De viernes, donde desveló por primera vez en un medio de comunicación que le contó que tanto él como el fallecido habían tomado setas alucinógenas, un dato que podría ser muy importante de cara a la condena que pueda recibir el cocinero.