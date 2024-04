Sale a la luz el mensaje que Daniel Sancho compartió el día de la muerte de Edwin Arrieta

El juicio a Daniel Sancho continúa en Tailandia, pero el testimonio de Darling Arrieta -hermana del fallecido- ha llegado en el plató de De viernes. El programa de Telecinco ha tenido a la familiar de Edwin Arrieta, que ha dado un dato hasta ahora desconocido sobre el caso y que podría dar un vuelco en la defensa del español.

La colombiana ha venido a España para frenar los rumores y defender el honor del cirujano plástico, después de que se haya llegado a decir que mantenía una relación de interés con el cocinero. «Una batalla. Mi vida cambió. Es como acostarte y levantarte al día siguiente metida en todo esto y que no acaba, cada día más y más y más», así habla de cómo se siente.

Completamente rota de dolor, Darling recuerda que sus padres lo están pasado muy mal desde que salió a la luz la noticia el pasado mes de agosto. «Trato de darle consuelo a mis papás, pero es terrible. Yo soy madre y es terrible saber que a tu hijo te lo asesinan en otro país, en un continente muy distante al nuestro y de esa forma tan horrible», ha dicho entre lágrimas.

«Descuartizan su cuerpo, lo arrojan a la basura, como si fuera… ni tan siquiera como si fuera un animal, porque tú a un animal no eres capaz de descuartizarlo de esta forma. Se ensañó contra mi hermano y, aun así, todos los días escuchas a personas que no tienen sentimientos y hablen y hablen de una persona que no se puede defender», ha lamentado.

Las palabras de Daniel Sancho que podrían dar un giro al caso

La hermana de Edwin fue la primera en sospechar que algo iba mal, por eso se puso en contacto con el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tras horas de no saber de su hermano. Desde hace meses se conoce parte del contenido de su conversación a través de la red social Instagram, pero en su entrevista en Telecinco ha añadido algo que hasta ahora no se había contado, al menos en los medios.

Darling tenía acceso a algunas de las cuentas en redes sociales de su hermano, ya que ella le ayudaba en sus temas laborales, motivo por el que pudo descubrir que Edwin viajó a Tailandia con unos amigos españoles de los que no sabía nada. Revisando las publicaciones descubrió que había estado con Daniel en restaurantes de Ibiza y que había publicado historias en la red.

«Lo he visto en la playa ayer. Le he perdido el rastro», esa fue una de las frases del cocinero español, pero hasta ahora nunca se había sabido que también le confesó que habían tomado alucinógenos. «Nos hemos tomado unas setas alucinógenas», le dijo.

Más adelante, Daniel le aseguró que iría a poner una denuncia por su desaparición después de ducharse, algo que también ha salido a la luz en los últimos meses. El detalle de que habían tomado esta sustancia puede dar un giro al juicio.

Según Energy Control, entidad dedicada al estudio de las drogas y sus efectos, pueden provocar pensamientos psicóticos, alucinaciones y «reacciones de tipo paranoide (creencia de que otras personas le desean algún tipo de daño)».

El mensaje de Rodolfo Sancho a Darling Arrieta

La hermana de Edwin, también recordó -con ayuda de Nacho Abad, que estaba en plato- el mensaje que le mando el padre de Daniel. «Hola Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros», así comenzaba.

«No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. No hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho», le dijo el actor el sábado 5 de agosto, día en el que la noticia saltó en España.