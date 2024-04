La tarde cambia de dueña: Ana Rosa Quintana supera a Sonsoles Ónega gracias al ‘caso Sancho’

El pasado martes, Ana Rosa Quintana arrasó en audiencia con TardeAR sacando dos puntos de ventaja a Sonsoles Ónega en Antena3. El magacín de Telecinco logró su récord histórico, con un 12,8% de share (973.000 espectadores), frente al 11,9% (872.000 espectadores) de Y ahora Sonsoles, espacio que suele dominar las tardes (gracias a que no tiene anuncios y que va después de series de éxito y justo antes del intocable Pasapalabra). Ana Rosa, así, consigue posicionarse y hacer frente a la competencia hasta ganar. ¿Y por qué este subidón? Por varios motivos. Por un lado, las exclusivas del caso de Daniel Sancho pero también por el nuevo culebrón de las Campos. El enfrentamiento entre Carmen Borrego con su hijo está regalando a Mediaset audiencias estupendas en sus distintos programas.

TardeAR logró este martes su récord histórico, con un 12,8% de share (973.000 espectadores), frente al 11,9% (872.000 espectadores) de Y ahora Sonsoles. Pero hay que tener en cuanta varias cosas. El espacio presentado por Ana Rosa Quintana dura más ( casi tres horas) y tiene varios cortes de publicidad, cosa que no tiene su competidor en Antena 3. Analizados en conjunto, TardeAR ganó con casi un punto de ventaja pero si nos fijamos en el tramo de competencia directa, entre las 18.00 y las 19.52, el programa de Telecinco dominó con dos puntos de diferencia: 13,6% para TardeAR contra el 11,6% de Y ahora Sonsoles. De igual forma TardeAR fue líder en target comercial (15%) y en menores de 55 años (14,1%). Superó también los 2,8M de espectadores únicos. El día anterior, el espacio creado por Unicorn Contet también batió récord, alcanzando el 12,1% de cuota de pantalla y 988.000 espectadores.

El culebrón Campos

Por un lado tenemos un tema que está triunfando en todo Telecinco: el nuevo drama de las Campos. Carmen Borrego, cuando volvió de Supervivientes se enteró de que su hijo había concedido una entrevista con su ya expareja, en la criticaban duramente a la madre de él. Esto provocó que Supervivientes alcanzase récords de audiencia en esta edición, que Terelu Campos acudiese a ¡De viernes! y que el resto de programas hablaran del tema alcanzando grandes datos. Caso especial es el de Así es la vida, el espacio telonero de TardeAR en el que Borrego es colaboradora y su propio hijo es regidor.

Es curioso que en plena crisis de audiencia de Telecinco, las tramas que más funcionan sean heredadas de la época anterior (Sálvame) y sean las que alimentan a toda la parrilla (un fórmula que utilizaba mucho Paolo Vasile).

Ese día, en TardeAR se habló mucho de las Campos y avanzó algunos detalles de esta segunda parte de la exclusiva de José María, hijo de Carmen Borrego y Paola Olmedo. Jorge Borrajo, director de Semana, adelantó algunos detalles: «Quiero dejar claro que no es que hayamos hablado con ellos de nuevo, no es que quieran responder a lo que se ha dicho esta semana. Nosotros recogemos un poco las respuestas de la entrevista que se quedaron fuera, no dimos tanta importancia al tema de cuando Carmen cuenta que Paola está embarazada y si cobraron por ello. Esto se comenta durante la entrevista, lo pasamos un poco por alto y hemos querido ofrecer la versión de ellos contaba de manera amplia.

La exclusiva del caso Sancho

Ese día también fue importante en el caso de Daniel Sancho. Por un lado, arrancó el juicio en Tailandia y, por otro, se emitió en HBO una entrevista con Rodolfo Sancho, padre del acusado de asesinato. De ambas cosas se hizo eco TardeAR y sacó un par de entrevistas.

Primero visitó el plató Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, que está en Tailandia pero no había acudido al inicio del juicio de su hijo. Según la letrada: «Silvia está en Tailandia, el problema es que, en los últimos días, a ella le han pasado una serie de cosas que merman su salud. Hoy se encontraba absolutamente indispuesta y no ha podido ir al juicio. En cuanto se encuentre mejor por supuesto, peor ha sido un imponderable digamos, viene arrastrando…”.

También habló en exclusiva para TardeAR Beatriz Uriarte, la abogada de la familia de la víctima, Edwin Arrieta, quien pese a que el juez ha prohibido cualquier filtración sobre el proceso judicial, sí ha dado algunos datos. Según la letrada: Te puedo garantizar que se han respetado todos los derechos de Daniel Sancho, igual que en un juicio en España. Ha declarado la persona que recogió los restos de basura, que pertenecía al vertedero municipal… También la persona que les alquiló la villa, uno de los recepcionistas y también ha declarado la persona que le alquiló la moto”.