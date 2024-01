Novedad en el Caso Daniel Sancho: el inesperado paso que dio tras la muerte de Edwin Arrieta

Muchos meses han pasado desde que Daniel Sancho se convirtiese en el protagonista absoluto de la actualidad tras conocerse que está relacionado con la muerte de Edwin Arrieta en Tailandia. El suceso ha conmocionado a la opinión pública en España y Colombia, siendo la filtración de los mensajes que le mandó una vez muerto el penúltimo episodio de esta historia.

Habrá que esperar hasta el próximo 9 de abril de 2024 para el comienzo del esperado juicio en el que se decidirá su implicación y la pena que tendrá que cumplir. Las esperanzas de la familia y de la familia están puestas en demostrar que no fue premeditado, algo que con las nuevas informaciones se pone más complicado.

El programa en Boca de todos ha desvelado que el hijo del actor Rodolfo Sancho siguió escribiendo a Edwin a su WhatsApp horas después de su muerte. Aunque son desconcertantes, todo apunta a que fue una maniobra para despistar a la Policía y a la familia del médico, que ya sospechaba que algo malo había pasado.

«Estoy muy preocupado, hace horas que no te veo. Llevabas todas tus cosas, la plata, el móvil…», le escribió horas después del fallecimiento y el desmembramiento. Pero ahí no acaba todo, ya que también le ‘avisa’ de que tendrá que «llamar a la policía» en caso de no saber nada de él. En paralelo, Daniel estuvo hablando con la hermana de Edwin, que no tenía noticias de su hermano desde hacía horas y estaba en Colombia esperando una comunicación con él.

«Voy para el hotel, espero que estés allí y solo hayas perdido el móvil o la bolsa. Tengo miedo, había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes, porque era el lugar que conocías», dice en una de sus últimos mensajes.

Hay que recordar que Sancho llegó dos días antes a la isla, el tiempo que supuestamente habría tenido para preparar todo lo necesario para descuartizar el cuerpo y trasladarlo a varios lugares. La defensa, formada por el equipo de abogados Balfagón, Chippirrás y García Montes, siguen intentando demostrar que los cuchillos, bolsas de basura y de deporte los compró con otras intenciones completamente distintas.

¿Qué ocurrió antes de los últimos mensajes que Daniel mandó a Edwin?

Estos mensajes llegaron horas después de que, según la versión del español, mantuviesen una fuerte discusión en la habitación en la que se alojaba porque el colombiano pretendía mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de Sancho comenzó una fuerte pelea en la que el cocinero habría sufrido un mordisco y que terminó de la peor manera.

Según su testimonio, el chef propinó un fuerte puñetazo que hizo que el colombiano se golpease con el lavabo del baño y quedase inconsciente. Tras horas de espera por si pudiera despertar, Daniel Sancho decidió desmembrar el cuerpo y repartirlo por diferentes lugares de la isla en bolsas de basura y de deporte.

Para este fin utilizó una moto, con la que se movió horas antes con Edwin, y llegó a comprar un kayak para poder llevarlo a cientos de metros de la playa y dejarlo caer al fondo del mar.