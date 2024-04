Ana Rosa Quintana se pronuncia cuando le preguntan si contrataría a Belén Esteban

Después de muchos años reinando las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana se ha propuesto triunfar en otra franja horaria y para conseguirlo ha contratado a los mejores tertulianos del momento. Algunos rostros como Mario Vaquerizo o Vicky Martín Berrocal están al lado de la presentadora en esta nueva etapa. Los espectadores quieren saber si Ana Rosa estaría dispuesta a contratar a Belén Esteban, con quien ya ha trabajado previamente. Tanto es así que fue la periodista la encargada de amadrinar a Belén y enseñarle todo lo que sabe en la actualidad. Sin embargo, los tiempos cambian y Quintana parece no estar dispuesta a volver a compartir espacio con la ex de Jesulín de Ubrique.

«Nosotros apostamos por nuestros colaboradores», responde Ana Rosa Quintana cuando le preguntan si fichará a algún rostro de ‘Sálvame’. A pesar de que Belén no tiene hueco en ‘TardeAR’, algunos de sus antiguos compañeros sí han conseguido un puesto al lado de la reina de Telecinco. Es el caso de Anabel Pantoja, quien tiene su propia sección. La sevillana ha convencido a Quintana para hacer viajes fuera de España y mostrar la gastronomía de otros países, una de sus actividades preferidas. Anabel asegura que fue ella la que se puso en contacto con el equipo de Ana Rosa para proponer esta idea.

Otro emblemático rostro de ‘Sálvame’ que ha terminado en ‘TardeAR’ es Paz Padilla. La presentadora abandonó el espacio antes de tiempo porque tuvo problemas con la dirección del programa, pero ha terminado recuperando su puesto en Telecinco. Padilla no quiere hablar mal de los que fueron sus colaboradores, pero es evidente que tiene muy mala relación con Belén Esteban. De hecho fue una discusión con ella lo que precipitó su salida de Mediaset.

Ana Rosa Quintana, la gran apuesta de Telecinco

Telecinco ha cambiado de línea editorial y está haciendo muchos cambios para recuperar el liderazgo. Esta tarea es mucho más fácil con Ana Rosa Quintana al frente, pues su profesionalidad y fiel compromiso son dos elementos clave para conquistar a la audiencia. Ana Rosa ha innovado mucho en televisión y lo sigue haciendo gracias a ‘TardeAR’. Mezcla temas sociales con cuestiones de la prensa rosa y siempre aborda todas las noticias desde el máximo respeto.

Ana Rosa ha fichado en su equipo a Luis Priego, el director de la revista ‘Lecturas’. Gracias a él tiene información exclusiva y acceso a la portada antes que nadie. Por eso descubrió en pleno directo que el hijo de Carmen Borrego se había separado de Paola Olmedo. La opinión de Quintana es verdaderamente interesante.

La presentadora fue la primera en anunciar que José María Almoguera había vendido una exclusiva a ‘Semana’, una conocida publicación que compite con ‘Lecturas’. Concretamente dijo: «Han posado juntos y quiero destacaros dos titulares. El primero: ‘Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo’. El más fuerte es ‘si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre’, pero hay más». Y añade: «La verdad es que van los dos contra Carmen Borrego. Mira, si se van a divorciar, algo habrán hecho entre ellos, no va a tener siempre la culpa la suegra».

Belén Esteban está preparara para regresar

Algunos de los contenidos que comenta Ana Rosa Quintana cuadran perfectamente con los conocimientos de Belén Esteban. La colaboradora tuvo mucha relación con la familia Campos en el pasado y podría aportar muchas cosas a la nueva guerra familiar, pero en Telecinco ya no es bien recibida. Fuentes cercanas aseguran que han vetado a una infinidad de rostros que antes formaban parte del elenco de ‘Sálvame’. Esa es la razón por la que no hemos vuelto a ver a Kiko Matamoros o a Chelo García-Cortés, por poner un ejemplo.

Ana Rosa Quintana tiene un reto muy importante por delante que está cumpliendo a la perfección. Ha apostado por unos profesionales de primer nivel para dar noticias que realmente interesan al público. El cambio en Mediaset es más que notorio y también se nota en la noche de los viernes. Ahora emiten un programa presentado por Santi Acosta, quien ha conseguido grandes exclusivas. Entre otros temas que ha sacado a la luz este programa se encuentra la mala relación entre Bárbara Rey y su hijo Ángel, actual concursante de ‘Supervivientes’.

Belén Esteban asegura que está muy tranquila porque su futuro laboral está más que asegurado. Promete que todavía forma parte de una productora que está preparando grandes proyectos. La tertuliana no ha abandonado ni a Óscar Cornejo ni a Adrián Madrid, los creadores de la Fábrica de la Tele. Ahora tienen otra empresa llamada Frabricantes y han anunciado que tienen varios proyectos en marcha.