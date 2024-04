El pasado jueves 4 de abril, Supervivientes 2024 regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala. Presentada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores de la cadena fueron testigos de como Carmen Borrego regresaba a un plató de televisión tras su paso por Honduras.

La hermana de Terelu Campos ha tenido que volver a nuestro país por recomendación médica. Sin embargo, lo que jamás se imaginó fue que sería recibida por una exclusiva muy polémica de su hijo y su nuera. Unas declaraciones donde la tertuliana ha salido muy mal parada.

Debido a la controversia que ha causado a nivel mediático la exclusiva, Jorge Javier Vázquez quiso mostrarle en directo a la colaboradora lo sucedido durante su ausencia en el país. Una situación donde también estuvo presente Terelu Campos, que le contó a su hermana con lujo de detalles cómo estaba el panorama fuera.

Pero, y a pesar de sus años en televisión, las hermanas Campos se olvidaron que estaban siendo grabadas durante la publicidad. Por ello, Sandra Barneda ha sido clara con Carmen Borrego tras su llegada a plató. «Tu hermana estuvo el jueves para arroparte, en publicidad sabes que también se graba, os grabaron y lo vamos a ver esta noche», le informó.

«Esto está detrás quién está…», le decía Borrego a su hermana tras ver algunos titulares. «O sea, que solo me han hablado porque se murió mi madre», agregó. Ante ello, Terelu Campos, olvidando por completo que las podrían estar grabando en ese momento, se sinceró con su hermana.

La pillada de Terelu y Carmen Borrego durante la publi del jueves 💣💣💣 🏝 #ConexiónHonduras5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/ptHQxRvA2z — Supervivientes (@Supervivientes) April 7, 2024

«Le mandé la portada y le dije: ‘Qué decepción más grande. Por cierto, os podríais comprar una estatuilla cada uno y regalárosla’. El problema es que las mentiras tienen las patas muy cortas», dijo. Lejos de quedar ahí, las imágenes también muestran cómo las hijas de María Teresa Campos fueron saludadas por Jorge Javier Vázquez, antes de que la ex concursante entrase en plató.

«Mi consejo es que no hables de él ya nada más, que te mantengas como tú te has mantenido», le aconsejó luego Terelu a Carmen sobre su hijo. Una complicada situación familiar donde ambas no dudaron en acordarse de su madre. «Tiene que estar revolviéndose arriba dónde quiera que esté la pobre», comentaba Borrego.

La reacción de Carmen Borrego a las imágenes grabadas

«Mira que llevamos años las dos, pues siguen pillándonos, somos así de idiotas, tampoco hemos dicho nada. Somos dos hermanas, unidas en el dolor de una noticia que se acaba de dar y podíamos haber dicho mucho más, somos muy discretas las dos. No siento que haya dicho nada malo», comenzó diciendo.

Asimismo, la colaboradora afirmaba estar decepcionada, desbordada, dolida, pero «no hundida». Un momento donde no dudó en enviarle un mensaje muy claro a su hijo José María. «Lo siento, esta vez no he sido dramática», declaró.

Además, negaba por completo que la relación de ambos se hubiese solucionado tras el fallecimiento de María Teresa Campos. «No es verdad y lo puedo demostrar. Él me apoyó más porque era un momento muy duro en mi vida, pero es lo normal porque es mi hijo», sentenció.