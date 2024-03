Beatriz Archidona frena en seco a Javier Sardá por criticar ‘TardeAR’: “Me importa un pito”

El martes 26 de marzo, en TardeAR (Telecinco) Beatriz Archidona (sustituta de Ana Rosa Quintana durante las vacaciones de Semana Santa) tuvo que frenar en seco a Javier Sardá, quien se comportó muy impertinentemente y criticó los temas que se debatieron ese día en el programa. “Me importa un pito” decía sin cesar el tertuliano cuando se habló de la relación que mantuvo Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, con el detenido por intento de asesinato Pietro Costanzia, uno de los hermanos de Carlo Costanzia. Sardá, da igual lo que cobre por estar ahí, decidió que ese asunto no iba con él, por lo que la presentadora le llamó al orden. Por otro lado, destacar que ese día, el programa de Telecinco subió de audiencia y alcanzó un buen 11% y 952.000 espectadores, por lo que se impuso a su competencia directa (Y ahora Sonsoles), tanto en la comparativa de ambos programas (10,9% y 942.000) como en la franja coincidente de los dos productos, entre las 18:00 y las 20:01 horas (11,1% vs. 10,8%). También fue líder del target comercial (12,6%) y entre los menores de 55 años (11,3%).

La mala educación de Javier Sardá

Ese martes 26 de marzo, TardeAR cebó al espectador asegurando que tenía dos auténticas bombas informativas. La primera de ellas ya la había adelantado el programa anterior, Así es la vida, algo con lo que Beatriz Archidona abrió el espacio: «La noticia del día es la relación de Juls Janeiro con Pietro Costanzia la vamos a rematar porque podemos adelantar a las 17:08 que hay más imágenes. ¿Qué pensará Jesulín y María José Campanario de esta relación? Nosotros tenemos más imágenes sobre esta relación, no sabemos si es incipiente, si se conocen desde hace tiempo y si se conocen las familias”.

Tras presentar a los colaboradores de ese día y centrándose en las fotos de la pareja, la tertuliana Paz Padilla dijo:¿Pero esa foto la han colgado ellos en sus redes? Parece un selfie. Es como si yo ahora me hago un selfie con Javier Sardá y ya estamos juntos”. Fue en ese momento cuando el expresentador de Crónicas Marcianas tomó la palabra y dijo: Yo soy muy mal consejero en esto porque ¿sabes qué pasa? Que tengo que confesar por primera vez en directo que todo esto me importa un pito”.

Ante la grosería de Sardá, Beatriz Archidona dijo: «Oye Sardá, de verdad, ¿ya empiezas?”. El tertuliano, seguía en sus treces y no paraba de repetir,«Me importa un pito pero no pasa nada” La presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana durante las vacaciones, paró en seco al periodista «Sardá tú y yo discutimos en navidades cada día, ¿vamos a hacer lo mismo ahora en Semana Santa?. Una tregua por dios, tregua. Pero Sardá no desistió: “Lo digo como demérito mío es que no sé quienes son ni me importan”. Lo que no sabía Sardá era que esta noticia sí tenía cierto morbo más allá de ser de la prensa del corazón.

La hija de Jesulín y el detenido por intento de asesinato

Julia Janeiro ha vuelto a las primeras filas de la crónica social de nuestro país este martes; aunque por motivos ajenos a ella. Al menos, directos. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha convertido en noticia después de que hayan visto la luz unas imágenes de ella, en actitud muy cómplice y cariñosa, con Pietro Costanzia, el hermano de Carlo Costanzia (hijo de Mar Flores) que se encuentra detenido tras ser acusado, hace varios días, de un intento de asesinato en Turín.

En TardeAR, el periodista Luis Pliego dio más detalles sobre la pareja: «Es una relación que empieza en mayo de 2023 cuando Julia rompe con su anterior pareja, empieza un tonteo por redes sociales, es una relación que se va trasladando de escenario. La relación empieza en Barcelona, hay encuentros en Marbella, Turín, en Milán, en Madrid también. Es una relación que dura hasta hace muy poco tiempo, pero ellos siguen estando en contacto. Los sucesos que han pasado en Italia, la detención de Pietro ha truncado esta relación, pero estaban hablando hace 15 días”.