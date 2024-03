Chayo Mohedano carga contra ‘Sálvame’ en ‘Y ahora Sonsoles’: «Me hicieron mucho daño»

Aunque el final de Sálvame se produjo el pasado verano, el programa que ocupó durante más de una década las tardes de Telecinco sigue dando mucho que hablar. La última en referirse a él ha sido Chayo Mohedano, que ha recordado con amargura los momentos en los que se atacaba su carrera desde el plató Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores.

Aunque se trató de un formato que dio grandes momentos a los espectadores, muchos de los famosos de nuestro país sufrieron durante mucho tiempo sus vídeos, motes y la persecución de sus reporteros en algunos momentos. Es el caso de la hija de Rosa Benito, que vio como los conflictos de su madre con el programa le salpicaban.

Hay que recordar que fueron varias las veces en las que las cámaras del programa acudieron a sus conciertos en pequeñas localidades para comprobar si había llenado los recintos, tanto que la familia Mohedano les terminó prohibiendo el paso en muchas ocasiones. Aquello terminó por pasar factura a la artista, que decidio apartarse del foco mediático.

Años después, regresa a la música con un disco titulado Ave Fénix, con el que celebra su renacimiento tras una época muy complicada. Para promocionarlo ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles, donde no ha podido evitar hablar de su vida y de sus conflictos, más allá de la música.

«Yo renací hace ya tiempo de una situación nefasta en mi vida. Quien conozca mi trayectoria, sabe perfectamente de qué renací. Yo pasé un momento malo y me inspiré en ese resurgir», ha dicho la ex pareja de Antonio Tejado.

«Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho», ha contestado al ser preguntada a qué se estaba refirieron con ese episodio. De esta manera ha dejado claro que su conflicto con Sálvame, con denuncias y muchos desencuentros, le provocó más daño del que muchos pueden llegar a pensar.

«La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros, pero me concentré en mi realidad, en la música y en lo que quería dejar. Siempre me he dejado conocer, esa ha sido mi mayor defensa. Porque, al conocerme, ya no me podían hacer tanto daño. Aun así, me hicieron mucho daño. Fue una época muy complicada», ha admitido la prima de Rocío Carrasco.

Este tiempo apartada de los medios parece que le ha servido para sanar aquellas heridas, y lo celebra: «Es lo mejor que hice. Pero estoy muy contenta porque hay mucha vida sin la tele». Aunque reaparece ahora, confiesa que la detención de Antonio Tejado, con el que tuvo una relación y un hijo en común, la ha vuelto a poner en la picota: «Me han llamado para hacer entrevistas, pero les he dicho que no».

El conflicto de Sálvame y Chayo Mohedano

No es la única que vez que la hija de Rosa Benito ha explotado contra el programa y sus colaboradores. Hace solo unas semanas explotó en redes sociales tras ser nombrada por Kiko Hernández a causa de la detención de Tejado. «Durante 10 años, en horario infantil, han estado machacándome, maltratándome, vejándome, insultándome por darle voz a una persona que, a día de hoy, todos los que han trabajado con esta persona dicen que estaba enferma y que tenía problemas», dijo muy enfadada.

En sus redes denunciaba que «le dieron voz a esa persona para que a mí me machacara, pero cuando desaparece esta persona y colaboradores, que ganaban de 800 a 1200 euros por programa, periodistas, en ese mismo programa o en otros de la cadena, lo que hacían era seguir esparciendo la mier** que ellos sabían que era mentira».