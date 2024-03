Belén Esteban aprovecha el ‘Makoke a la calle’ para avisar de una posible vuelta de ‘Sálvame’: «No estamos muertos»

Pese a que el universo Sálvame se despidió el pasado verano de la programación de Telecinco, sus colaboradores y las frases que popularizaron siguen de actualidad. Es el caso del famoso ‘Makoke a la calle’ o el mote de Potota a Carmen Borrego, que han vuelto a ponerse de moda, algo que Belén Esteban ha aprovechado para avisar de una posible vuelta del formato.

Mucho ha cambiado la programación de la principal cadena de Mediaset, pero lo cierto es que muchas de las frases que se hicieron populares gracias al programa de las tardes siguen más de moda que nunca. Son los motes y las frases que colaboradores como Kiko Hernández o la propia Belén inventaron gracias a que el espacio tenía un lenguaje propio que solos sus seguidores conocían.

Debido a que gran parte de aquel legado ha desaparecido, la de San Blas ha aprovechado su paso por los premios Ídolo para reivindicarlo. En una pequeña entrevista concedida al tiktoker Abel Planelles, la ahora empresaria ha recordado que aunque se esté utilizando la frase en otros programas como Fiesta, nació de su ingenio.

Belén Esteban lanza un dardo a la que fue su cadena

«Makoke a la calle. Belén Esteban. Programa Sál-va-me», ha dicho deletreando el nombre del programa del que Telecinco prefiere no hablar tras su cancelación. Pero no acaba ahí su reivindicación: «Potota. Kiko Hernández. Programa Sál-va-me», ha insistido.

Pero no ha terminado ahí su reivindicación, ya que que la ex colaboradora lanza un serio aviso sobre el futuro del programa y los de sus componentes. «Señores. No estamos muertos, estamos de parranda», ha rematado mirando a cámara fijamente.

De esta manera la colaboradora ha dejado claro que, además de Sálvese quien pueda, la nueva productora de los creadores de Sálvame podría estar preparando un regreso del espacio de la tardes. Esos son los rumores que circulan desde hace semanas entre los periodistas especializados, algo que podría estar muy cerca de pasar.

Todo hace pensar que el próximo miércoles se podría anunciar un esperado regreso de los colaboradores más históricos, pero esta vez en una emisión en Netflix cada tarde. De esta manera llevarían el espíritu a la plataforma de streaming, un movimiento que tendría mucho sentido después de los resultados conseguidos por OT 2023 en Prime Video.

¿Dónde están trabajando ahora los colaboradores de Sálvame?

La última en encontrar acomodo en un nuevo programa ha sido Chelo García-Cortés, que se une a sus compañeras Terelu Campos y Lydia Lozano en Mañaner@s, de TVE. Gemma López y Alonso Caparrós se han convertido en las estrellas de Más Espejo, el tramo dedicado al mundo del corazón de Espejo Público en el que ya colaboraba Pilar Vidal.

Otros nombres como José Antonio Avilés, Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Antonio Montero, Miguel Frigenti y Cristina Porta han continuado en Telecinco. Todos ellos participan en espacios como Así es la vida, Vamos a ver o en los diferentes realities de la casa, tanto como colaboradores como incluso dando el salto a concursar. Borrego está viviendo la aventura de Supervivientes, mientras que Porta está en México en estos momentos como concursante de La casa de los famosos.

Kiko Hernández, Belén Esteban y María Patiño son los tres rostros más conocidos que actualmente están fuera de la televisión. Mientras Kiko sigue centrado en su carrera como productor y actor teatral, Belén y María siguen lejos de las cámaras y por lo que parece esperan al hipotético regreso de Sálvame.