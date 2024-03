«Makoke a la calle»: significado de la frase que se ha hecho viral y qué tiene que ver con Belén Esteban

Makoke se ha convertido, durante las últimas semanas, en uno de los nombres más sonados de la plataforma de Tik Tok, de eso no cabe duda. En redes sociales solamente bastante una reproducción para que un video se difunda y se llegue a convertir en un fenómeno viral, algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años.

Recientemente, los usuarios de la popular plataforma de la clave musical han sido testigos de como una expresión ha acaparado miles de videos. «Makoke a la calle» se ha convertido en el grito de guerra favorito de los internautas. Pero, ¿qué significa y cuál es su origen? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber al respecto!

En el 2018 Makoke, ex mujer de Kiko Matamoros, fue concursante oficial de GH VIP. Una aventura por el popular reality de televisión cuyo paso no conquistó demasiado al público. De hecho, trabajadoras de la cadena como Belén Esteban, quien colaboraba en el mítico Sálvame, no dudó en manifestar su desagrado por el concurso que estaba realizando la malagueña.

Durante la semana en la que Makoke estuvo nominada, Esteban no dudó en aprovechar para hacer un llamamiento al público. Al grito de «Makoke a la calle», la colaboradora dejaba claro su deseo de que la concursante abandonase la casa de Guadalix de la Sierra. Una petición que realizaba cada vez que había una cámara cerca grabando o la enfocaban en plató.

Dicen que quien la sigue la consigue, y vaya si Belén Esteban logró su cometido. Este fenómeno provocó una avalancha de votos contra Makoke, quien se convirtió en la expulsada de GH por aquel entonces. Ahora, este icónico momento ha vuelto a salir del baúl de los recuerdos y se ha hecho viral en las redes sociales.

Laura Matamoros se estrena en Supervivientes 2024

El fenómeno viral de «Makoke a la calle» ha llegado también a Supervivientes 2024. El pasado domingo 10 de marzo, durante el primer debate de la edición, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el nombre de los dos concursantes del pasado que regresaban a Honduras para volver a vivir la experiencia.

De esta manera, Laura Matamoros y Kike Jiménez se consagraron como concursantes oficiales de la edición. El regreso de la hija de Kiko Matamoros a los Cayos Cochinos donde no faltó su salto del helicóptero. Un momento cumbre en la andadura de todo participante del reality que la influencer aprovechó para dedicarle unas palabras a sus seres queridos.

Eso sí, lejos de dejarlo ahí, Laura Matamoros sorprendió a todos al gritar su grito de guerra. «También se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y se muere de envidia por hacer este salto. ‘Makoke a la calle’», exclamó. Unas palabras con las que hizo referencia al meme viral que circula en redes sociales y que hace mención a su enemiga televisiva: Makoke.