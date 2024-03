Laura Matamoros salta del helicóptero al grito de «¡Makoke a la calle!» y Makoke acaba entre lágrimas

El pasado domingo 10 de marzo pudimos disfrutar de la primera entrega del debate de Supervivientes 2024 presentada por Sandra Barneda. De esta forma, observamos cómo se dio a conocer uno de los secretos más guardados, que no es otra cosa que la identidad de los dos nuevos concursantes: Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

La hija de Kiko Matamoros regresaba a Honduras para volver a enfrentarse a esta aventura que, desde luego, le cambió la vida para siempre. Antes de tirarse del helicóptero, la joven no dudó un solo segundo en confesar cuál es el mayor miedo que afrontaba en esta nueva oportunidad: «Lo peor es estar tan incomunicada de ellos. Ya he sido superviviente, vengo a disfrutar. Llegaré hasta donde llegue, pero tengo mucho miedo de no poder comunicarme con los niños».

Acto seguido, Sandra Barneda quiso saber a quién querían dedicar este salto del helicóptero. Fue entonces cuando la sobrina de Mar Flores reconoció que «a sus hijos», pero sorprendió a toda la audiencia al decir algo más: «También se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto. ¡Makoke a la calle!».

Fue entonces cuando Laura Matamoros se quitó los cascos y, por segunda vez en su vida, se tiraba del helicóptero a las aguas hondureñas. Makoke, que se encontraba en plató, se quedó completamente impactada con el gesto de la hija de su ex pareja. Es más, reconoció que le estaba pareciendo un momento muy bonito, que incluso se estaba emocionando, hasta que la mencionó.

Al hablar de lo ocurrido, la colaboradora del debate de Supervivientes 2024 no pudo evitar romper a llorar: «Me lo he tomado a mal, pero no por mí porque tengo prioridades en la vida». Respiró profundamente, y continuó explicándose. Al fin y al cabo, no se lo esperaba por su hija Anita Matamoros ya que, actualmente, tiene una excepcional relación con Laura.

«No lo entiendo. Últimamente me cruzaba con ella y teníamos conversaciones en maquillaje», expresó Makoke en el debate de Supervivientes 2024. «Es que no lo entiendo», hizo hincapié, dejando claro que se sintió profundamente dolida por las palabras de la joven antes de tirarse del helicóptero para dar comienzo a su nueva aventura.

Makoke no ha podido evitar las lágrimas ante la dedicatoria de Laura antes de saltar del helicóptero 🏝 #ConexiónHonduras1 https://t.co/kd092pNFH5 — Supervivientes (@Supervivientes) March 10, 2024

Playa Limbo, el lugar donde convivirán Laura Matamoros y Kiko Jiménez en Supervivientes 2024

Laura Madrueño, presentadora del reality desde Honduras, ha explicado a los nuevos concursantes dónde vivirán en los próximos días. Estamos hablando de nada más y nada menos que Playa Limbo. Se trata de «una playa completamente secreta y aislada del resto de supervivientes», explicó la presentadora.

Por lo tanto, al tratarse de dos rostros conocidos que ya han pasado por los Cayos Cochinos de Honduras, las condiciones son mucho más complicadas y, por ende, extremas. Poseidón ha creado este lugar para todas aquellas personas que deseen tener una segunda oportunidad. Como es el caso de Kiko y Laura, que tendrán que someterse a un veredicto final.

En el vídeo de presentación de Playa Limbo, Laura Madrueño quiso dar más detalles sobre este lugar tan sumamente sorprendente y peculiar: «Los supervivientes de Playa Limbo contarán con 40 gramos de arroz por sartén y olla y dos latas semanales. ¿Serán capaces de sobre a Playa Limbo y recuperar su gloria perdida?». Seguro que Laura y Kiko lograrán sorprendernos ya que son excepcionales supervivientes. ¡Ya lo demostraron en su edición!