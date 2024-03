Cristina Porta confiesa que sufrió un aborto natural: «Fue el peor día de mi vida»

Cristina Porta se ha convertido en una de las periodistas que más está dando de qué hablar. En septiembre de 2021, se enfrentó a una de las aventuras más sorprendentes de su vida tras su participación en la primera edición de Secret Story. Allí no solamente pudimos conocerla mucho más, sino que se ganó el cariño de miles de personas en todo el país. Tanto es así que se convirtió en la segunda finalista.

Desde entonces, Cristina Porta no ha dejado de participar en numerosos proyectos. El pasado mes de enero, sorprendió a todos al anunciar que abandonaría Mediaset por un tiempo sin especificar el motivo. Tras surgir numerosos rumores, se acabó conociendo que la catalana iba a cruzar el charco para participar en La casa de los famosos 4. ¡Un reto verdaderamente espectacular!

Es cierto que Porta no lo está teniendo para nada fácil pero, poco a poco, se está ganando el cariño y el respecto de los espectadores de Telemundo. Al fin y al cabo, si hay algo por lo que destaca la periodista, es que cree firmemente en sus ideas y las defiende a capa y espada, a como dé lugar. Muchos la aman, otros tantos la odian… ¡Pero ella es fiel a sí misma en todo momento!

Recientemente, en una de las entregas de La casa de los famosos 4, vimos cómo el equipo quería que la audiencia conocieran mucho más a la concursante española. Así se lo hizo saber Jimena Gállego, presentadora del reality: «Hoy voy a tener el gusto de poder conocerte más a través de la historia de tu vida en fotografías, ¿estás lista?».

Las primeras fotografías que aparecieron fueron las de Cristina Porta cuando era tan solo un bebé, y no tardó en hablar de ellas: «Esa soy yo de pequeñita. Primero nació mi hermana Sara y después yo. Vivía con mis padres. Mi papá era electricista, mi mamá era ama de casa, nos cuidaba, nos enseñaba todo. Mi padre trabajaba mucho pero también estaba con nosotros».

Además, añadió: «Tengo una familia muy unida, he tenido una infancia súper bonita. Familia humilde, nunca me faltó de nada pero tampoco he tenido grandes lujos… pero yo lo viví como si lo tuviese todo». Acto seguido, pasó a la etapa en la que estudió Periodismo y Relaciones Públicas: «Yo sabía que quería trabajar en la televisión y yo sabía que lo iba a conseguir».

Cristina Porta confiesa que sufrió un aborto natural: «Me sentía tan mal…»

Tras hablar de numerosas fotografías, en las que aparecía ella cubriendo un Mundial de fútbol, así como con su abuela y hasta en la Feria de Abril de Sevilla, llegó el turno de hablar de sus dos sobrinos. Visiblemente emocionada, habló de ellos: «Si quiero tanto a estos dos niños, que no han salido de mí, pienso que cuando sea madre seré solo madre».

Fue entonces cuando la periodista hizo una confesión que dejó completamente sin palabras a la audiencia de La casa de los famosos 4 y a sus seguidores: «Una vez yo estuve embarazada y tuve un aborto natural. Fue el peor día de mi vida porque ese día lo pasé sola, aun teniendo pareja. Me sentía tan mal de lo que me estaba pasando que era como…», aseguró Cristina, entre lágrimas.

«Era como, jolín, el sueño más grande de mi vida no lo puedo cumplir. Y, encima, estoy sola», explicó. Acto seguido, añadió algo más: «O sea, tuve un aborto sola aun estando con una persona que me quería. Entonces, por eso también me cuesta tanto confiar en un hombre. Prefiero estar sola, y prefiero incluso ser madre soltera, si puedo, que estar esperando algo de alguien que nunca me lo han dado, Jimena», confesó. Sin duda, fue uno de los momentos más duros y dolorosos de su vida.