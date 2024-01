Cristina Porta: se confirma el proyecto internacional por el que se ha ido de Mediaset

Hace tan solo unos días, Cristina Porta sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores con una inesperada noticia: decía adiós, momentáneamente, a Mediaset. Debemos recordar que, tras ser finalista de Secret Story, la periodista no ha dejado de trabajar en diversos proyectos en la empresa de comunicación.

Una decisión que la propia Cristina Porta quiso compartir en su perfil de Instagram, a través de una emotiva publicación: «Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte», comenzó diciendo. «La última foto en Mediaset tenía que ser con mi hermanito Jorge Pérez, que ya sabe a dónde voy», añadió.

«Ya sabéis que me sobran dedos de la mano para contar los amigos de verdad que me ha dejado esta etapa de mi vida. Pero los que cuento, valen por mil. Soy afortunada. A por el siguiente reto», expresó. Eso sí, la periodista confirmó que no se trataba de un adiós, sino de un hasta luego. Pero, ¿qué proyecto tiene entre manos?

Finalmente, se ha dado a conocer el secreto. Cristina Porta ha sido confirmada como concursante de La casa de los famosos, un reality que se asemeja a Gran Hermano y que se emite en Telemundo. Tras su exitoso paso por Secret Story, la joven ha tomado la decisión de cruzar el charco para adentrarse en esta nueva aventura.

Debemos tener en cuenta que la cuarta edición de La casa de los famosos se estrena el próximo 23 de enero. Por lo tanto su abrupta salida de Mediaset tenía un motivo: tenía que abandonar España para comenzar a prepararse para este proyecto. Estamos completamente seguros de que brillará con luz propia. ¡Buena suerte!