Cristina Porta se despide, por sorpresa, de ‘For Fans’: «Viene un cambio brutal en mi vida»

Cristina Porta ha comenzado el año 2024 con una enorme noticia en lo laboral, un cambio que le ha llevado a despedirse del programa For fans, que presentaba junto al Maestro Joao, que puede incluso suponer su salida de Mediaset. Según sus palabras, supone un cambio brutal en su vida.

La colaboradora ha sido una de las pocas supervivientes de Sálvame tras su cancelación, continuando en espacios como Así es la vida, las galas de GH VIP y el espacio que se puede ver en exclusiva en mitelePLUS. En un momento dado, su compañero anunció que tenía una gran noticia que dar, aunque nadie esperaba que fuese su salida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @forcrisxporta

«Se vienen cambios. De momento la semana que viene no voy a estar aquí. No es un adiós definitivo, es un hasta pronto», arrancaba su discurso. «Me da mucha pena porque aquí hay un equipo maravilloso. Llevo dos años trabajando en Mediaset, y la verdad que me lo he pasado muy bien, pero creo que el broche de oro ha sido este programa, que me ha permitido hacer mi trabajo y ser yo, además de hacerlo con Joao», continuaba.

«Gracias a todas las personas que han confiado en mi durante estos años, también a Patricia, que decidió que estuviera aquí… y ya no puedo decir nada más. Que es un cambio y no se sabe qué pasará, Joao me dice que va a ser algo muy bueno», aseguraba.

Cristina Porta saltó de la información deportiva a convertirse en un personaje televisivo cuando se convirtió en concursante de Secret Story en su versión de vips, desde entonces se ganó un puesto en varios programas de Telecinco. Tras un breve paso por Ya son las ocho fichó como una de las nuevas caras de Sálvame, donde estuvo hasta su cancelación.

Una vez terminó el programa de Jorge Javier Vázquez se ha mantenido como colaboradora de Así es la vida, además de colaboradora de los debates de los realities de la casa.

¿Salida hacia Atresmedia?

En su discurso agradecía a Patricia su confianza, pudiendo referirse a Patricia Lennon, la que fuera su directora en Ya son las ocho y que hasta ahora llevaba las riendas de Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Hace solo unos días se ha conocido que deja su puesto a Javier Silvestre -ex director de Código 10 y de En boca de todos, ambos en Cuatro- para comenzar un nuevo proyecto en Atresmedia, por lo que es posible que la salida de Cristina tenga que ver con esto.