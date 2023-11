El Maestro Joao desvela el número exacto del Gordo de la Lotería de Navidad

A pocas semanas de que llegue el sorteo más famoso de nuestro país, el Maestro Joao ha anunciado el número exacto en el que caerá el Gordo de la Lotería de Navidad. El vidente ha dejado su método habitual -en el que lee el futuro a través de los traseros- para utilizar otro que atrae el dinero, la suerte y el éxito.

Mientras miles de personas se pelean por conseguir uno de los décimos con el número que la inteligencia artificial ha anunciado como ganador, Zapeando ha recurrido a métodos más clásicos. Su colaborador ha utilizado una piedra llamada ojo de tigre.

Según el colaborador, su método es más fiable que otros: «Chat GPT no sirve porque esto es azar y eso no se puede calcular, se puede predecir por intuición». No pudo realizarlo en directo, pero asegura que lo hizo con el tiempo y la tranquilidad necesaria antes de entrar al plató para que la predicción sea del todo segunda

«Yo lo que hago es poner todos los números del 0 al 9 y después pongo sí o no», entonces es ahí cuando el péndulo con la mágica piedra va diciendo qué números forman el billete premiado. Según su predicción, está completamente seguro de que acertará porque ha hecho dos comprobaciones antes de decirlo en público: «Este año estoy seguro de que éste va a ser el Gordo».

Según el Maestro Joao, el número del Gordo de la Lotería de Navidad será el 03261. Los más rápidos podrán encontrarlo en administraciones de localidades como Villajoyosa, Alicante, Ciudad Real, Granada, Fabero, Calahorra, Ceutí, Utebo, Zaragoza, Madrid, Alcobendas y Torrejón de Ardoz.

¡El @maestro_joao nos da su predicción sobre el número ganador de la Lotería de Navidad! 🍀​ Y ya de paso, un ritual casero para que tu décimo atraiga la suerte. ¡Mira y apunta! pic.twitter.com/TTV5ILB8lZ — Anda ya! (@40Andaya) November 23, 2022

No es la primera vez que se atreve a esto,ya que el año hizo algo parecido en otro programa, en concreto en el espacio radiofónico Anda Ya, aunque allí anuncio solo algunos detalles «Yo veo la finalización en el 2 o en el 0. Tened en cuenta que veo capicúa o repetición». Sus predicciones, aunque algo escasas, fueron correctas porque el númerop premiado en 2022 fue el 05490.