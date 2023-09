Muere la abuela de Cristina Porta: «Siento que me estabas esperando para hacerlo»

Cristina Porta está viviendo uno de los peores momentos de su vida al perder a una de las personas más queridas. La ex concursante de Secret Story y ex colaboradora de Sálvame ha tenido que despedirse de su abuela tras morir de forma repentina e inesperada, tal y como ha explicado a sus seguidores de Instagram.

Esta noticia ha sido especialmente dolorosa cuando ha explicado que solo unas horas antes del fatal desenlace estuvo con ella sin que se lo pudiera imaginar. «Ayer no supe que era la última vez que me mirabas. A las 2h de esta foto te fuiste y yo siento que me estabas esperando para hacerlo», es la frase que ha escrito a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Porta Acosta (@cristiporta)

La periodista no tuvo un último encuentro cualquiera, ya que con ella habló de algo muy importante sin saber que sería su última conversación. «No fue casualidad tampoco que te contara algo tan importante para mí. Como siempre me despedí diciéndote: ‘Porta’t bé. T’estimo molt’».

Se trataba de alguien tan importante en su vida que era más que su abuela, siendo uno de los pilares de su vida: «Has sido la mejor madrina. Y te seguiremos dando trabajo porque debes seguir cuidando desde allá arriba». Entre las imágenes que ha compartido se pueden ver momentos en los que celebraba su 90 cumpleaños y las visitas en momentos complicados como la pandemia.

Cristina Porta ha termiado su mensaje con una frase que ha dejado sin palabras todos sus seguidores, a los que ha roto el corazón por la ternura que desprende: «Nunca te olvidaremos. Gracias por esperarme. Te quiero, guapa mía».

La colaboradora de Telecinco es una de las caras habituales de GH VIP 8, donde participa en los debates y en las galas como experta. Su paso por Secret Story y Vaya vacaciones la convierten en voz autorizada para hablar de la participación de los concursantes, aunque se espera que no acuda a su puesto de trabajo en los próximos días tras la muerte de su abuela.