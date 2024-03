Sonsoles Ónega corta de raíz a un invitado de ‘Y ahora Sonsoles’: «¡Hasta ahí podíamos llegar!»

El pasado jueves 7 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega en Antena 3. De esta forma, contó con el testimonio de una mujer con un hijo tras de 23 años que, actualmente, está pasando por un proceso de transición. Lejos de que todo quede ahí, contaron con Francisca Javier, un ex militar y ex guardia civil que hizo uso de la Ley Trans.

Lo peculiar de este caso es que no ha cambiado absolutamente nada su vida, solo que su género, legalmente, es el femenino. Por si fuera poco, el programa de Sonsoles Ónega recibió a la que fuera mujer de Francisca Javier, que explicó cómo recibió la noticia de que el que era su marido decidiese cambiar de género.

Una situación que estaba provocando una enorme indignación en Valeria Vegas, que no dudó en meterse en este asunto: «¿Por qué los habéis traído? ¿Vais a traer a los 37? Porque son todo copias». Acto seguido, la colaboradora de Y ahora Sonsoles fue más allá: «Lo que usted va a decir es lo mismo que el de ayer y anteayer, y están diciendo cosas incorrectas».

María, mujer de militar, sobre los casos de cambio de género en Ceuta: «De los que sé, sé que no son verdad». 🗣#YAS7Mar

Por si fuera poco, Valeria Vegas ha recordado que, desde que salió la Ley Trans, «ha habido muchos intereses para tumbarla por quien la hizo, Irene Montero, o bien porque beneficia a un colectivo oprimido». Por si fuera poco, añadió: «Yo no sé cómo el Ministerio de Defensa no está actuando todavía. Es una vergüenza para las personas trans y para las fuerzas del estado, que me parece un pitorreo», expresó, visiblemente enfadada.

De un momento a otro, el equipo del programa Y ahora Sonsoles acabó destapando uno de los motivos por los que supuestamente Francisca Javier habría usado la Ley Trans de forma fraudulenta. Estamos hablando de nada más y nada menos que igualar la custodia de su hijo con la que fuera su mujer.

Todo ello mientras Valeria Vegas, dispuesta a desmontar el testimonio de Francisca Javier, le preguntó qué disforia sentía. Y añadió: «Soy poco amiga de las polémicas, pero hay gente que las usa para venir a la tele. En este programa cuesta mucho que venga la gente, y con ellos parece que regalamos la merienda».

Francisca Javier aseguró en Y ahora Sonsoles que estaba siendo juzgado «como las lesbianas que no se depilan», y añadió algo más: «Igual que hay 148.000 mujeres que denunciaron que habían sido maltratadas y no es verdad». Un comentario que hizo que Sonsoles Ónega estallase como nunca: «¡Hasta ahí podíamos llegar! Eso sí que no». La presentadora del exitoso programa de Antena 3 no tardo en dejar algo muy claro: «No me he arrepentido nunca de traer a nadie, a usted sí», expresó, visiblemente molesta y decepcionada.