Sonsoles Ónega rompe a llorar en ‘Y ahora Sonsoles’ con la historia de José Díaz: «Yo no puedo seguir»

Sonsoles Ónega, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más reconocidas de nuestro país. Es algo que se ha ganado a pulso a base de talento pero, sobre todo, de mucho trabajo. Cada tarde, de lunes a viernes, nos acompaña en Antena 3 con el programa en directo Y ahora Sonsoles.

Precisamente en este espacio presentado por Sonsoles Ónega hemos podido ver cómo la periodista y escritora no ha podido evitar emocionarse muchísimo al conocer la historia de José Díaz. Se trata de un joven que, tras mucho tiempo de lucha, va a poder tener una muerte digna en los próximos días.

Todo comenzó hace unos meses, con la visita de Bartolina Pérez. La invitada que acudió al plató de Y ahora Sonsoles para contar la historia de su hijo que, como consecuencia de un trágico accidente, se quedó sin poder hablar, ver y sin apenas comer. Por lo tanto, estamos hablando de una situación verdaderamente crítica.

Este martes 27 de febrero, Sonsoles Ónega ha vuelto a hablar en directo con la familia de José. En esta ocasión ha sido Sandra, su hermana, la que ha confirmado a la presentadora que, tras un gran número de intentos y una enorme lucha, por fin han conseguido que José tenga un final digno, que pueda decidir cómo morir. Algo realmente duro, qué duda cabe.

Pero, a pesar de la situación, lo cierto es que la familia de José Díaz está feliz puesto que su sufrimiento por fin tiene los días contados. Al fin y al cabo, estamos hablando de una lucha de nada más y nada menos que tres años. Pero finalmente han sabido que el próximo 1 de abril, José va a cumplir su deseo de morir dignamente.

Sandra, hermana de José, confesó estar tremendamente emocionada puesto que, por primera vez en tres años, ha visto sonreír a su hermano. Eso sí, ha aprovechado la ocasión para dejar clara una cuestión: «No entiendo por qué nos han puesto tantos impedimentos». A pesar de la felicidad que supone haber conseguido que José haga realidad su deseo, lo cierto es que es un sentimiento un tanto agridulce.

Al fin y al cabo, van a perderle para siempre. Aun así, creen que esto puede ser un antes y un después, ya que su caso podría ser un ejemplo para otros casos que sean similares. Si hay algo que ha dejado claro la familia de José es que, hasta que llegue el día 1 de abril, van a disfrutar al máximo de su presencia junto a ellos.

«Le vamos a hacer saber que le queremos y que somos una familia unida», explicó Sandra, la invitada de Y ahora Sonsoles. Como no podía ser de otra manera, este testimonio ha emocionado muchísimo a gran parte de la audiencia del programa de Antena 3. Y no solamente eso, sino que también ha provocado que la propia Sonsoles Ónega se viera incapaz de contener las lágrimas: «Yo no puedo seguir», explicó a sus compañeros, mientras se tomaba unos segundos para recomponerse. Sandra, por su parte, volvió a hablar: «Mi hermano quiere que riamos, por duro que sea para nosotros».