Sonsoles Ónega confiesa su mayor secreto: «No lo sabían ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis padres»

Sonsoles Ónega está viviendo una de las etapas más sorprendentes y especiales de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. La reconocida presentadora de televisión no solamente está cosechando grandes datos de audiencia con Y ahora Sonsoles, el programa que se emite en Antena 3, sino que ha conseguido hacerse con el Premio Planeta.

Su participación, en la que utilizó Gabriela Monte como seudónimo, fue un secreto para muchos. Al concederle el premio, todo su círculo cercano se enteró de todo. Tras ganar el Premio Planeta, Miguel Lago ejerció el papel de entrevistador en Y ahora Sonsoles para tratar de sonsacar a su compañera cómo vivió el que, sin duda, se ha convertido en uno de los momentos más especiales de su vida.

«Se acude a este Premio bajo un seudónimo. Nadie sabía que te habías presentado», comenzó diciendo el colaborador del programa de Antena 3. La presentadora de televisión quiso hablar sobre cómo se gestó su participación: «No lo sabían ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis padres», reconoció.

Sonsoles Ónega reconoce su mayor inseguridad tras ganar el premio Planeta 2023: «Tenía miedo de defraudar». 🧡#YAS16Octhttps://t.co/ATry0Uvzpk — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) October 16, 2023

«Nadie sabía que me había presentado. Sabía que era finalista desde el lunes, pero tenía que esperar a las deliberaciones finales. Yo sabiendo todo esto me callé. No quería defraudar a nadie, por si luego no ocurría», reconoció Sonsoles Ónega en su programa. Es entonces cuando Miguel Lago quiso hacer una pregunta de lo más concreta y contundente a su compañera:

«¿Cómo puede una persona que ha sido el fichaje estrella más comentado de la televisión nacional, que ha conseguido ser líder en una franja tan difícil y ser Premio Planeta, tenga tanto miedo a defraudar a la gente? Es que eres un claro ejemplo de éxito», expresó Lago. Así pues, Sonsoles quiso arrojar luz sobre cómo es ella a la hora de explicar este tipo de acontecimientos en su vida.

«La inseguridad es algo que tengo en mi ADN. Hay una parte de mí que no me deja ser disfrutona», reconoció. Sea como sea, finalmente, la presentadora de Antena 3 consiguió hacerse con este Premio Planeta que, sin duda, se ha convertido en uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. ¡Nos encanta que siga cumpliendo sueños!