«Uno más en la familia»: el anuncio que confirma que la familia de Jesulín de Ubrique crece

Jesulín de Ubrique es la cabeza visible de uno de los clanes más importantes de la crónica social. Hace 20 años, el torero se convirtió en uno de los profesionales más destacados de su sector. Inició una relación sentimental con Belén Esteban, noviazgo que terminó de forma abrupta y con una discreta hija llamada Andrea Janeiro. Esta última es la única que no quiere saber nada de la prensa, de hecho cuando cumplió la mayoría de edad se fue a vivir fuera de España y ahora reside en Estados Unidos. Andreíta, como se le conoce popularmente, trabaja en los medios de comunicación, pero lo hace detrás de las cámaras y no quiere saber nada de la fama de sus padres.

La familia vuelve a estar en boca de todos después del anuncio que ha hecho la periodista Beatriz Trapote, que está casada con Víctor Janeiro y es cuñada de Jesulín. Beatriz tuvo mucha presencia en los programas de Telecinco, de hecho fue concursante de ‘Supervivientes’ y llegó a presentar algún espacio en la cadena. De un tiempo a esta parte, Beatriz combina su pasión por la comunicación con varios negocios que ha formado gracias a la ayuda de Víctor Janeiro. La colaboradora disfruta de una relación estupenda con sus seguidores, así que ha comunicado una feliz noticia: «Uno más en la familia».

Beatriz Trapote y sus hijos han adoptado a un pajarito que se han encontrado en la calle. Le han dado comida, cobijo y han decidido que será la nueva mascota del clan. En este momento podemos recordar una cosa. Víctor Janeiro es el hermano pequeño de Jesulín, pero su fuerza televisiva no le tiene nada que envidiar al marido de María José Campanario. Tanto es así que hace unos meses fue el concursante estrella de ‘Pesadilla en el paraíso’, un reality que contó con la presencia de personalidades tan destacadas como Gloria Camila.

Jesulín de Ubrique protege a su familia

Jesulín de Ubrique ha ocupado las páginas de las mejores revistas y ha dado muchas exclusivas en su publicación de cabecera, aunque hace unos años decidió cambiar de hoja de ruta y empezar a ser más discreto. Es consciente de que Belén Esteban, su mayor enemiga en televisión, ha ganado la batalla y ha optado por refugiarse en un discreto segundo plano. El diestro quiere proteger a su familia, en concreto a María José Campanario. Hay que destacar que la odontóloga tiene fibromialgia y necesita estar tranquila, por eso no le interesa llamar la atención del público.

Jesulín hizo una excepción hace unas semanas y dio una entrevista en ‘¡HOLA!’ que no le sentó nada bien a Belén Esteban. Aprovechó esta ocasión para asegurar que era un buen padre y prometió que estaba pendiente de sus hijos. Es decir, dijo justamente lo contrario a lo que defiende Belén. La antigua princesa el pueblo ya no tiene ningún programa en Telecinco para defenderse, pero utilizó los micrófonos de una conocida agencia para asegurar que su ex había vuelto a mentir.

Belén Esteban ha explicado en numerosas ocasiones que su hija Andrea apenas tiene contacto con Jesulín. Tanto es así que cuando la joven decidió salir de España para empezar una vida lejos de la fama, el torero se negó a contribuir con los gastos y fue Belén la que pagó la universidad en Reino Unido. Detalles como estos han hecho que la tertuliana pierda la paciencia. La cuestión es que ya no quiere enfrentarse al torero porque su primogénita le ha pedido que sea más discreta.

El bebé de la familia Janeiro

A pesar de que Andrea ha recibido gestos muy duros por parte de su familia paterna, ha intentado hacer borrón y cuenta nueva en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando María José Campanario dio a luz a Hugo Janeiro, el pequeño del clan, cogió un tren y acudió a Andalucía para conocer a su nuevo hermanito. Este detalle dio mucho de qué hablar y algunos pensaron que era el principio de una reconciliación histórica, pero no ha sido así.

Andreíta ha hecho muchos intentos por tener una relación fluida con Jesulín de Ubrique, aunque no lo ha conseguido. Fuentes cercanas a la familia insiste en que Belén Esteban tiene mucho que ver en todo esto. Es cierto que la colaboradora ha animado a Andrea a llamar a su padre en varias ocasiones. El problema es que Belén solía arremeter contra Jesulín en los platós, atrevimiento que hizo que el torero guardase distancia.

Lamentablemente María José Campanario ha salido salpicada de todo este conflicto. Siempre ha intentado estar en un segundo plano, de hecho apenas ha utilizado su tirón mediático para defenderse de las acusaciones que estaba recibiendo. En una ocasión dio una entrevista gratuita en Antena 3 para asegurar que no era «ninguna bruja» y que ella no tenía nada que ver en los conflictos que su marido mantenía con Belén. Inevitablemente esta situación afectó a Andrea, pero María José insistió en que siempre ha tratado a la joven como si fuera una hija más.