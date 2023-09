Sale a la luz el estado de Bigote Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos

La relación entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, popularmente conocido como Bigote, no terminó bien. De hecho estuvo cargada de polémica desde el primer momento. En 2014 confirmaron que habían empezado un sorprendente noviazgo y no fueron pocos los que acusaron a Edmundo de estar aprovechándose de la fama de la presentadora. María Teresa dio la cara por él y recordó que Bigote era un gran artista de reconocimiento internacional, por eso nunca dudó en ese sentido. Los problemas fueron otros. La matriarca de las Campos dio varias entrevistas después de la ruptura asegurando que Edmundo era un alma libre e impredecible.

María Teresa Campos aseguró que el humorista rompió con ella a través de un mensaje de texto. La comunicadora intentó reencontrarse con él en el aeropuerto, pero no tuvo tiempo de verle. Lo pasó muy mal, aunque sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, siempre estuvieron ahí para apoyarla. Bigote Arrocet ha escrito una carta para dejar claro que nunca dejó a la presentadora de malas formas. Su versión contradice a Terelu y Carmen, por eso tiene tantos conflictos con ellas.

El estado de Bigote Arrocet

María Teresa Campos tenía razón en algo: Bigote tiene un comportamiento variable y por eso nadie puede predecir sus decisiones. Tan pronto se instala en España y participa en programas de televisión como se muda al extranjero y se aparta del foco mediático. Después de la triste muerte de la presentadora solamente se ha sabido de él gracias al periodista Saúl Ortiz. Este último ha conseguido que Edmundo publicase una carta desvelando sus sentimientos. Este documento no le ha sentado bien a Terelu Campos, pero no quiere hacer declaraciones al respecto porque ya no tiene la misma fuerza que antes. Necesita recuperarse.

Bigote ha aprovechado el silencio de las hijas de María Teresa para hablar de la relación que tuvieron. «Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas. Sus secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras», escribió en la carta que publicó 20 Minutos. Todo se había quedado ahí hasta que una de sus grandes amigas ha anunciado que su estado es preocupante.

El exnovio de María Teresa Campos no está bien

Gema Serrano, una de las grandes amigas del humorista, ha asegurado que no se encuentra bien y que necesita tiempo para asimilar lo que ha pasado con María Teresa Campos. A pesar de que llevasen muchos años separados, siempre guardó un recuerdo fantástico de ella y supuestamente nunca quiso hacerle daño. «Él está mal. Lógicamente esto no es plato de buen gusto. Está muy triste», desveló en el funeral del gran locutor Pepe Domingo Castaño.

El comportamiento de las hermanas Campos

Bigote Arrocet, según ha contado su amiga, se ha puesto en contacto con Terelu Campos y con Carmen Borrego para transmitirle su más sentido pésame. Ha dejado a un lado los problemas que tiene con ellas porque la situación es realmente delicada. «Está triste y además ha mandado sus sentimientos y su pésame a las hijas. No sé lo que han hecho las hijas de Teresa, pero sí sé que él se ha puesto en contacto con gente cercana y les ha dado su pésame», ha explicado Gema.