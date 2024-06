Salen a la luz todos los detalles del testamento de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más famosos de la pequeña pantalla. Después de la cancelación de ‘Sálvame’ estuvo un tiempo apartado, pero los responsables de Telecinco no tardaron en entregarle un nuevo programa. El problema es que dicho formato no cosechó los datos de audiencia previstos, así que lo eliminaron de la parrilla. A partir de ese instante Jorge Javier se centró en su próximo objetivo: la nueva temporada de ‘Supervivientes’. Según cuenta, estaba tranquilo porque cuando quitaron ‘Cuentos Chinos’ ya le avisaron de que iba a conducir las galas del reality de aventuras.

Jorge Javier Vázquez ha amasado un gran patrimonio a lo largo de su trayectoria profesional. Tal y como ha explicado en su última entrevista, decidió cambiar su testamento para incluir a Paco, su ex novio. Cuando redactó el citado documento no le conocía, después se separaron, pero considera que forma parte de su familia y quiere ser generoso con él. Ahora se ha dado cuenta de que tiene que hacer otros cambios, así que se ha propuesto visitar al notario y dejar constancia de su voluntad. «Hice el testamento una vez y luego lo cambié otra, porque claro, Paco no estaba en mi vida», ha explicado.

El presentador quiere asegurarse de que sus deseos van a cumplirse, no está dispuesto a dejar nada a la improvisación y sabe que es un paso que tiene que dar tarde o temprano porque «te quedas con una sensación de tranquilidad». El catalán es propietario de una formidable mansión situada en La Florida, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Según contó en su último libro, una obra titulada ‘Antes del olvido’, hace relativamente poco compró una casa al lado de su residencia habitual.

El patrimonio de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier ha sabido invertir el dinero que ha ganado en Telecinco. Cuando terminó Aquí hay tomate se mudó a Barcelona y alquiló un piso en el centro de la ciudad, pero no tardó en regresar a Madrid para continuar con su carrera. Poco a poco fue encadenando proyectos hasta que La Fábrica de la Tele le propuso ser el presentador titular de ‘Sálvame’, un programa que dio un giro radical a la crónica social. Tanto Jorge como sus compañeros pasaron a ser personajes públicos y eso generó bastantes ingresos.

El catalán compró un impresionante piso en el centro de la capital. En 2019 lo puso a la venta y el portal Idealista anunció que pedía 1.5 millones de euros. Estamos hablando de una casa equipada con todo lujo de detalles que se encuentra al lado del Palacio Real. No obstante, la joya de su patrimonio es la mansión donde reside de forma habitual. Esta vivienda tiene un precio base de 3.5 millones y su característica principal es el enorme jardín que la rodea.

La relación de Jorge Javier con su ex

Para que todo el mundo entienda el motivo por el que Jorge Javier Vázquez quiere dejar parte de su patrimonio a Paco, es necesario explicar el tipo de relación que tienen. El catalán insiste en que su ex forma parte de su familia, por eso considera que lo más justo es que entre en el futuro reparto de bienes.

El presentador le ha explicado a a Pilar Vidal en el podcast ‘Drama Queen’ que no ha vuelto a enamorarse desde que corto con Paco. Su forma de entender los noviazgos también ha cambiado y ya no se conforma con cualquier cosa porque se acostumbrado a ser libre y hacer lo que le hace feliz en cada momento sin tener que preguntar a nadie. «Lo de tener que hacer todo juntos y vivir con tu pareja me parece un error. ¿Cuántas relaciones hemos echado a perder por poner el acelerador y no protegerlas? Ahora me gustaría haber tomado un poco de distancia. Creo que cada vez estoy más preparado para tener una pareja así». No descarta volver a enamorarse, aunque cree que en su caso no es una tarea sencilla.

Jorge Javier Vázquez ha explicado por qué no liga tanto como le gustaría: «Lo que me pasa es que me llevan viendo en la televisión de un modo muy continuado durante 20 años y la gente de mi edad y un poquito más joven, creo que ya me tienen muy visto».

¿Es amigo de Pedro Sánchez?

Dejando a un lado su fortuna y su vida sentimental, también podemos hablar de la conexión que hay entre Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez. El catalán fue el encargado de presentar el libro que ha escrito el presidente del Gobierno y hay mucha curiosidad por saber cómo se llevan en la intimidad. Jorge Javier promete que no son amigos, aunque reconoce que sí se han intercambiado mensajes en momentos concretos. «El último que le envié fue cuando se tomó los cinco días de reflexión».

Sobre los cinco días que Pedro Sánchez se tomó para reflexionar tras el conflicto que protagonizó su mujer, Vázquez dice: «A mí sinceramente, con la vida tan aburrida que tengo, que aparezca una cosa de estas me da la vida porque al menos he podido pensar en algo». El presentador ha dado explicaciones delante de su compañera Pilar Vidal para zanjar los rumores que hay sobre este tema.