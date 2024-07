La famosa de Telecinco que ha acabado en el hospital en sus vacaciones: «No me puedo mover»

Tenemos una noticia que ha dejado al público sin palabras. Hay alguien que está sufriendo y su nombre tiene mucho peso en los platós de Telecinco. La conocida colaboradora y ex concursante de ‘Gran Hermano’ Nagore Robles atraviesa un momento complicado. Lamentablemente ha experimentado una serie de problemas de salud que la han llevado a un diagnóstico médico preocupante. Ha tenido que pedir ayuda, ha visitado un hospital durante sus vacaciones y ha explicado todo lo que está pasando a través de sus redes sociales.

Nagore Robles ha sido muy abierta sobre sus problemas de salud, especialmente los relacionados con su espalda. A finales del pasado año se sometió a una operación para aliviar los intensos dolores de espalda que sufría. La cirugía, que no era nada sencilla, buscaba reparar un disco deshidratado y una hernia discal. A pesar de la intervención, el dolor ha persistido, afectando significativamente su calidad de vida. Tan directa como siempre, la ex novia de Sandra Barneda ha dado un golpe en la mesa y ha explicado en qué punto se encuentra, pues no quiere ocultar nada.

En sus redes sociales, Nagore ha compartido con el calvario que supone vivir con dolor crónico. En uno de sus últimos stories, relataba cómo actividades tan cotidianas como calzarse unas zapatillas se han convertido en una auténtica lucha. «El solo hecho de agacharme para calzarme unas zapatillas ya supone todo un esfuerzo», confesaba. Como es normal, sus vacaciones se han visto afectadas por este percance y ya no sabe qué hacer.

Los dolores que está sufriendo Nagore Robles

El dolor no ha dado tregua a Nagore, ni siquiera durante sus vacaciones en Asturias. Lo que debería haber sido un periodo de descanso y desconexión se ha transformado en una experiencia angustiante. La colaboradora se vio obligada a suspender sus vacaciones para acudir al hospital debido a un fuerte tirón en la espalda.

«Buenos días. No me pasé ayer por aquí porque me dio un tirón en la espalda y me pasé todo el día en la cama. Me estuvieron aquí cuidando entre todas», explicó en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. «Me tomé todas las medicaciones que teníamos e incluso vino un fisio a verme, pero no he mejorado. Así que nada, me voy a ir al hospital ahora a que me pinchen o a que me vean, porque no me puedo mover prácticamente. Así que nada. Todo está bien, no hay nada grave y ya me pasaré para deciros más cositas».

El diagnóstico de Nagore Robles revela un problema común pero complejo: la hernia discal. El disco intervertebral, una estructura situada entre dos vértebras, tiene la capacidad de deformarse y recuperar su forma, absorbiendo impactos y distribuyendo cargas. La hernia discal se desarrolla cuando hay una rotura en la parte externa del disco (anulus), permitiendo que la parte interna (núcleo) se desplace.

¿Qué problema de salud exacto tiene la colaboradora?

Los síntomas de una hernia discal varían según su localización. Las hernias centrales suelen causar lumbalgia aguda o crónica, mientras que las hernias laterales pueden comprimir las raíces nerviosas, provocando dolor irradiado (ciática) a lo largo de la pierna o brazo. Las hernias en la columna torácica o cervical central pueden ser particularmente peligrosas, ya que tienen el potencial de comprometer la médula espinal, aunque son menos comunes.

A pesar de la cirugía y el tratamiento continuo, Nagore Robles enfrenta un futuro incierto respecto a su salud. La posibilidad de una segunda intervención no ha sido descartada. Mientras tanto, continúa compartiendo su viaje con sus seguidores, mostrando tanto los momentos difíciles como los de esperanza.

La ex de Sandra Barneda está enfrentando uno de los desafíos más duros de su vida, pero por suerte está bien acompañada. Cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos.

El lado más sensible de Nagore

Saltó a la fama por ser la concursante más odiada de ‘Gran Hermano’, pero con el paso del tiempo ha demostrado que sabe conectar muy bien con la audiencia. ¿Su truco? Realmente es una persona con un gran corazón. Ha desarrollado una gran sensibilidad que ya no se muestra en esconder, de hecho hace unas semanas confesó que estaba travesando un momento delicado y que se emocionaba por cualquier cosa.

«Estoy llorando de emoción ahora mismo de un gesto muy bonito que han tenido conmigo porque hoy era un día complicado. Llevo unos días de mucho estrés, donde me siento muy insegura, no sé si llego a todo, no sé si estoy haciendo bien, estoy apostando por situaciones… y eligiendo opciones que no sé dónde van a llevar», declaró. Insiste en que está acompañada de muy buena gente, por eso sabe que si se equivoca tendrá donde refugiarse.

«Acabo de entrar en casa y me he encontrado un escrito muy bonito que me ha hecho emocionarme. Así que no solo quiero subir mensajes sobre el miedo, ahora mismo lloro de ilusión. Y que estoy bien, de verdad, estoy llorando de emoción», declaró en su cuenta de Instgram.