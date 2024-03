El secreto de Nagore Robles ve la luz y revoluciona a todo el mundo

En un inesperado giro de los acontecimientos, Carla Flila, la famosa modelo de TikTok, se ha visto envuelta en una polémica después de una entrevista con el programa ‘Socialité’ de Telecinco durante el Festival de Málaga. Durante esta charla, Carla compartió detalles sobre su reciente viaje a Londres, donde estuvo acompañada por la veterana colaboradora de Mediaset, Nagore Robles. Esta última es uno de los rostros más emblemáticos del grupo. Ha trabajado como tertuliana, ha sido presentadora y ahora está centrada en su faceta de influencer. Es en este negocio donde ha conocido a Carla, quien ha profundizado por fin en el tema del momento.

La modelo insiste en que no hay nada romántico entre ella y Nagore Robles, pero son muchos los que piensan que el secreto de la comunicadora ha quedado al descubierto. Recordemos que la vida sentimental de Nagore ha estado en boca de todos durante bastante tiempo porque fue novia de Sofía Cristo. En aquella época la DJ tenía problemas con sus adicciones, así que este romance no terminó bien. Más adelante Robles se enamoró de la presentadora Sandra Barneda y de un momento a otro se posicionó como uno de los rostros más destacados de la crónica social. Así que no es de extrañar que ahora el foco esté puesto en Carla Flila,

«Soy muy amiga de Nagore, nos llevamos súper bien y nos queremos muchísimo», ha declarado Carla durante el Festival de Málaga. «Somos amigas y nada más», promete. A pesar de las especulaciones y rumores que puedan surgir, la influencer ha hecho hincapié en que su relación con Nagore es puramente amistosa y que no hay ninguna implicación emocional entre ellas. Su charla con ‘Socialité’ ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de ambas personalidades. Algunos han elogiado la sinceridad de Carla al hablar sobre su amistad con Nagore, mientras que otros han expresado escepticismo y han continuado especulando sobre la verdadera naturaleza de su relación.

El secreto de Nagore Robles

Solo el tiempo aclarará la situación entre Nagore y Carla, pero de momento está claro que la modelo y la presentadora disfrutan de un vínculo muy estrecho. El programa que presenta María Verdoy en Telecinco ha tenido oportunidad de hablar con una de las implicadas, pero la otra ha decidido guardar silencio y todo hace pensar que mantendrá esta postura hasta el final. Después de haber sido novia de dos personas muy importantes a nivel mediático, Robles ha aprendido a las distancias, por eso no ha utilizado sus redes para pronunciarse sobre Flifa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nagore Robles (@nagore_robles)

La comunicadora vasca está atravesando una nueva etapa. Hace poco se mudó a una nueva casa y se siente tan a gusto que ha abierto las puertas de este inmueble a sus queridos seguidores. Cada vez está más cómoda en las redes sociales. Su ejército de fans no ha dejado de crecer desde que decidió centrarse a su faceta como creadora de contenido.

Nagore ha descubierto que las redes sociales son el futuro y apuesta más por este negocio que por su presencia en televisión. «Creo que ya la mayoría de la gente va demandando muchos cambios, sobre todo las mujeres. Veo el futuro un poco esperanzador y eso me gusta. Pienso que los podcast están mucho más evolucionados que los programas de televisión. Supongo que hay que proteger un poco el contenido, pero falta frescura en las cadenas», comentó durante una entrevista que dio para promocionar su podcast.

La experiencia de Nagore en Telecinco

Nagore Robles ahora no tiene tanta presencia en Telecinco, pero hay que dejar claro que no tiene ningún problema con la cadena, de hecho en los programas hablan de ella sin ningún pudor. Hay que recordar que ha trabajado de tertuliana en diversos espacios, tarea que en ocasiones le ha resultado bastante difícil. En una ocasión se encontró mal, aunque no tuvo más remedio y hacer de tripas corazón y mostrar su mejor cara para entretener a la audiencia.

«Yo hubo un debate de ‘Pesadilla en el paraíso’ en el que me mareé. A cinco minutos de entrar al directo, estaba tumbada en un sofá y alguien me sujetaba las piernas para que me bajara la sangre a la cabeza. Me llamaron y me dijeron que estuviese tranquila, que si podía empezar, genial, y que si no me encontraba bien, me reincorporase cuando pudiera», comenta en ‘Público’.

Y añade: «Todos hemos tenido un empleo en el que nos hemos encontrado mal y aunque tu compañera te haya dicho que te vayas, tú te niegas, porque sientes esa responsabilidad de aguantar hasta el final estoicamente, como si te fueran a dar el premio a la mejor trabajadora». Esta capacidad para sobreponerse demuestran que estamos delante de una gran comunicadora.