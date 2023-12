María Patiño lleva un tiempo desaparecida de Telecinco, concretamente desde que se enteró de la decisión que había tomado la cadena. Hasta la fecha era la estrella de ‘Socialité’, un programa que empezó ella y que llevó a lo más alto gracias a sus contactos y a la buena relación que mantiene con sus compañeros. El problema es que el espacio estaba producido por La Fábrica de la Tele, empresa que ha roto su vinculación laboral con Mediaset, de ahí los últimos cambios. María Patiño tenía un contrato con el grupo hasta diciembre y no lo ha renovado porque le han encontrado una sustituta.

La famosa que se encargará de tomar las riendas de ‘Socialité’ es María Verdoy, una periodista que se dio a conocer gracias a su colaboración con Emma García. No es la primera vez que ejerce de presentadora en Telecinco, pero sí la primera que cuenta con un programa propio. Su presencia en el espacio que antes capitaneaba María Patiño ha terminado perjudicando a Nuria Marín, quien también ha abandonado de la cadena porque estaba contratada por La Fábrica de la Tele.

La última excusa de María Patiño

A todo el mundo le ha extrañado que María Patiño, teniendo un carácter tan atrevido, no se haya despedido de la audiencia que le ha acompañado durante tantos años en ‘Socialité’. Lo último que se sabe de ella es una información que compartió Javier Hoyos, el director del programa que ejerció de presentador tras la sonada ausencia de Patiño. El periodista aseguró que la gallega no había podido en su puesto de trabajo porque tenía un herpes en el labio, pero esta excusa no sonó convincente.

Tiempo después Telecinco confirmó que había apostado por María Verdoy, pero ¿quién es esta famosa comunicadora? Lo cierto es que su reputación es excelente. Tenía a su propia sección en ‘Viva la Vida’, programa que lideraba Emma García los fines de semana. También presentó ‘Ya es mediodía’ durante una temporada y siempre disfrutó de una conexión excelente con el público de Mediaset.

La bonita historia de María Verdoy

María Verdoy está casada y en su momento decidió compartir cómo se había enamorado. «En 2007 tuve una historia con él, pero después se iba de Erasmus. Yo me enganché totalmente y él justo se fue. ¿Qué pasó? Que después, cuando volvió, estuve un poquito más distante y se lo puse más difícil. Y ahí empezaron diez años de no estar juntos, aunque el contacto estaba ahí, él empezó a dar la vuelta al mundo y cada vez que aparecía… pues eso».

María Verdoy quiere quedarse embarazada

María Verdoy quiere ser madre, pero no ahora. Según cuenta, su marido está dispuesto a dar el paso, aunque ella prefiere esperar, sobre todo ahora que está habiendo tantas mejoras en su trayectoria profesional. «Por él ya hubiésemos sido padres. O sea, yo quiero ser madre. Tengo 36 años y sé que no me puedo dormir en los laureles, pero, por mi momento vital y profesional, ahora mismo no me parece que sea el más idóneo para quedarme embarazada», comentó en unas declaraciones que recoge la revista ‘¡HOLA!’