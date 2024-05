Sandra Barneda habla sobre lo que le pasa con Nagore Robles: «Es complicado de gestionar»

Sandra Barneda y Nagore Robles emitieron un comunicado en febrero de 2022 para anunciar que habían puesto punto y final a su relación de pareja. Tanto la tertuliana como la presentadora son muy reservadas, pero no querían que se activaran ciertos rumores, por eso declararon: «Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja».

En un primer momento fueron muy prudentes y no dieron demasiados datos al respecto, pero con el paso del tiempo Nagore se sintió con la confianza suficiente para dar un paso adelante. Durante el podcast que presentaba con Alba Carrillo en la plataforma digital de Mediaset, la comunicadora dio a entender que había sido ella la que decidió cortar con Sandra.

«No me han dejado nunca. Se pasa muy mal cuando dejas a alguien y si encima esa persona es buena persona, cuesta mucho más porque sabes que vas a hacer daño», comentó Robles en ‘Nos hemos liado’. Sandra Barneda no se tomó mal este comentario y ahora es ella la que ha puesto las cartas encima de la mesa. Todo el mundo sabe que continúa trabajando con su ex en algún programa de Telecinco, por eso el público quiere saber en qué punto se encuentran en este momentos. Ya no son novias, pero continúan siendo grandes amigas y esa es la razón por la que pasan tiempo juntas fuera de cámaras.

Nagore y Sandra tuvieron un perro en común, así que de un modo u otro siempre estarán unidas. Las dos son grandes profesionales y saben perfectamente dónde están los límites, por eso Barneda no se ha saltado ningún código durante su última entrevista. Es cierto que ha abierto su corazón, pero ha respetado a Robles en todo momento y no ha destapado datos privados. También debemos tener en cuenta que ambas vuelven a estar enamoradas. Es decir, está más que confirmado que entre ellas únicamente hay una bonita amistad.

Sandra Barneda se sincera

Mucha gente quiere saber cómo se llevan Sandra y Nagore, pues deben coincidir en los programas de Telecinco después de haber roto su relación de pareja. La escritora considera que su ex es un rostro imprescindible para generar espectáculo en la pequeña pantalla, por eso está encantada de tenerla a su lado en los espacios que presenta. «Ella es una súper colaboradora y cualquiera querría tenerla en plató porque es cañera, tiene sentido del humor muy bueno».

El noviazgo, que estuvo en boca de todos durante mucho tiempo, empezó en 2016. En un primer momento intentaron esconderlo, pero se dieron cuenta de que era imposible no llamar la atención de la prensa y empezaron a hacer vida normal. Es cierto que durante unos meses fueron objetivo de bastantes fotógrafos, pero la situación se terminó normalizando y ellas se relajaron. Tanto es así que comunicaron el fin del noviazgo con una gran naturalidad.

Ahora deben vivir la segunda parte. Aunque ya no están juntas, siguen siendo compañeras, así que no han dejado de verse . «El desamor, con Nagore o con cualquiera, es complicado de gestionar. Te levantas y estás en una montaña rusa, pero coincidir con ella ha estado bien. Sabíamos que podía pasar y evidentemente no íbamos a perjudicar la carrera la una de la otra». No podemos olvidar que Robles ha crecido mucho en los últimos años, de hecho presentó ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ durante una temporada.

La profesionalidad de Sandra Barneda

Se puede decir que Nagore Robles ha aprendido mucho de Sandra Barneda. La periodista destacó en Telecinco al lado de Jordi González y la cadena no tardó en darle su propio programa. Poco a poco fue ganando terreno y en estos momentos es un rostro imprescindible en Mediaset. Dentro del grupo ha vivido momentos de todo tipo, como por ejemplo cuando tuvo que enfrentarse al productor José Luis Moreno en una pausa publicitaria de ‘Hable con ellas’.

«Yo no entendía qué le ocurría, porque él en un momento se estaba riendo de nosotras y yo lo que hice fue proteger mi programa, proteger mi casa, solamente con preguntas. En esa pausa me amenazó, entonces era muy poderoso y me dijo que quién era yo, que se me había acabado la carrera», ha comentado durante una de sus últimas entrevistas. En aquella época Sandra era una mujer mucho más reservada, pero experiencias como esa le hicieron más fuerte, tanto que acabó anunciando en televisión cuál era su orientación sexual.

«Un momento importante fue decir públicamente que me gustaban las mujeres: no había habido ninguna mujer que trabajando en los medios de comunicación lo hubiera dicho. Fue en directo, un poco inconsciente. Pero a la vez creo que hay que provocarse esas catarsis, si vienen de dentro». Poco a poco empezó a sentirse cómoda y pudo vivir escenas muy emotivas junto a Nagore Robles. Se convirtieron en la pareja más importante de la crónica social y afortunadamente ahora disfrutan de un vínculo inquebrantable.