Un año sin dar señales: qué está pasando con Jordi González

No hay ninguna duda: Jordi González es una estrella de la pequeña pantalla. El presentador ha hecho historia en la televisión y ha conseguido que el público siga su carrera de cerca. Hay mucha gente que le echa de menos. ¿Qué está pasando con él? Lleva mucho sin dar señales de vida y tampoco usa demasiado las redes sociales. Después de mucho investigar sabemos qué pasa. Antes de profundizar en esta noticia debemos tener un dato en cuenta. En Telecinco se están haciendo muchos cambios, por eso hay tantos espectadores preocupados.

Jordi era una estrella en la época de Paolo Vaisle, el italiano que llevó a Telecinco a lo más alto. El antiguo consejero delegado dejó su puesto y le sustituyó Borja Prado, quien no deja de hacer modificaciones. Por ejemplo, ha recortado las horas de emisión de ‘Sálvame’ y cada vez le da menos protagonismo a Jorge Javier Vázquez. ¿Qué pasará durante el mandato de Borja con Jordi González? Tenemos la respuesta. Es el presentador el que debe dar un paso adelante.

Resolvemos el misterio

Jordi González es una estrella. Lleva toda la vida trabajando, sobre todo ha trabajado en una época en la que la televisión estaba muy bien pagada. Ahora se manejan sueldos muy altos, pero antes se cobraba bastante más, al menos eso dicen los famosos. Jordi siempre ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y sus jefes siempre han confiado en él. Tiene capacidad suficiente para tomar sus propias decisiones y su última decisión es clara: tomarse un año sabático. Por eso ya no presenta ningún programa en Mediaset.

No es cierto que le hayan despedido ni que quiera retirarse de forma definitiva. Simplemente ha decidido hacer un alto en el camino. Durante muchos años ha tenido exceso de trabajo y ahora puede permitirse hacer un alto en el camino. Él mismo ha confirmado esta teoría en sus redes sociales. Su último mensaje en Twitter deja claro que no hay nada extraño detrás de su desaparición. Ha sido una decisión tomada por él mismo después de estar demasiado tiempo al pie del cañón.

El último movimiento de Jordi González

El presentador conoce tan bien cómo funciona el circuito de la información que usó su Twitter para desmentir todo lo que se estaba contando. Se decía que habían dejado de contar con sus servicios, pero no es así. No está en Telecinco por decisión propia. “La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”, escribió en sus redes sociales. Después de este mensaje sus fans se calmaron.

El patrimonio del presentador

Como hemos descrito en líneas anteriores, Jordi González es un privilegiado porque ha tenido la oportunidad de trabajar mucho y consecuentemente ha ganado bastante dinero. Lo ha invertido todo en casas y en bienestar. No estamos diciendo que no vaya a volver, todo lo contrario. Cuando se sienta preparado y cuando haya descansado lo suficiente regresará. En Telecinco le esperan con los brazos abiertos.