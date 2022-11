¿Tiene hijos Jordi González? Todo sobre el presentador de Telecinco

Jordi González se ha convertido en uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla, lleva años en televisión y ha llegado a millones de casas. Aún con la fama que ha conseguido con su trabajo, se ha mantenido hermético con su vida privada fuera de los platós de televisión. Aún con ello, sí que ha ido compartiendo algún que otro detalle con los años.

La vida de Jordi González fuera de los platós

Aún con su extensa carrera en pantalla siempre se ha mostrado muy receloso de su intimidad, evitando contar de más para proteger su tranquilidad. Según recogía La Razón meses atrás, parece que el presentador no tendría pareja por el momento y así lo confirmó a los medios. «Vivo solo. Técnicamente, sí, no tengo pareja. Me da pereza tener pareja. He tenido pareja, he estado aparejado mucho tiempo, pero me gusta también no tenerla. Hay épocas para cada cosa» explicaba el conocido presentador que también aseguraba que era de «pareja cerrada, relaciones sólidas».

Sí que ha tenido parejas anteriormente y la única que se conoce es la que compartió con Enric Escudé, otro presentador conocido por su trabajo en ‘Megatrix’. Parece que esta relación no acabó del todo bien, pero tampoco quiso contar demasiados detalles, pues la privacidad siempre ha sido una prioridad para el mismo.

¿El presentador ha sido padre?

Por otro lado, muchos se preguntan si Jordi González ha sido padre y no han faltado los rumores al respecto, pero lo cierto es que nunca ha sido padre y no parece estar entre sus planes. Eso sí, muchos lo relacionan con el pequeño Diego, su mayor admirador y su ahijado. Es el hijo de su representante María Acosta y la misma no duda en contar los tiernos momentos que vive su hijo con Jordi González, al que finalmente hizo padrino.

Además, es un amante de los animales y no duda en mostrar a sus mascotas a través de sus redes sociales, donde cuenta más detalles sobre él y su vida personal. Actualmente, cuenta con más de 300 mil seguidores en Twitter y aprovecha este canal para comunicarse con sus seguidores. En ella se presenta como «Periodista, presentador en la TV, viajero, lector, tecnoadicto, agnóstico y honrado.» Aún con ello, incluso en esta red social evita comentar información que pueda convertirse en titulares, pues prefiere dejar la fama para su trabajo en televisión.

Su año sabático, un momento de desconexión

Un trabajo que le apasiona, pero del que este año se tomaba un descanso y es que él mismo confesó que necesitaba tomarse un tiempo para desconectar y recargar fuerzas. Lleva en activo más de tres décadas y ha demostrado su experiencia en muchas ocasiones frente a la pantalla.

Ahora, con 60 años bien llevados, se tomaba un año alejado de la pantalla, los programas y las cámaras para descansar, pero parece que pronto volverá a Mediaset para seguir dando guerra y presentado en la cadena donde ya es todo un usual.