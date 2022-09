Jordi González reaparece y cuenta qué pasa con su futuro en televisión

Jordi González decidió dejar la televisión por un tiempo, ante un futuro incierto reaparece para exponer la condición que pone sobre la mesa para volver. Un presentador de la talla de González decidió tomarse un año sabático, después de ser el responsable de los debates de Secret Story. La carrera de este hombre se ha visto reforzada durante los últimos años, aunque eso no quiere decir que sea eterna, a sus años, Jordi opta por hacer un parón y enfocarla en la dirección que él decide. La reaparición de Jordi González ha desvelado su futuro.

El futuro de Jordi González en la televisión reaparece para desvelarlo

La cadena autonómica que vio crecer la carrera de Jordi González, TV3 ha sido el lugar en el que ha reaparecido para ofrecer una primicia sin igual. El presentador está en su año sabático, decidió desconectar de todo para emprender de nuevo el camino el éxito con más fuerza. Necesitaba un parón en su carrera y decidió hacerlo cuando el tiempo se lo permitió.

‘Collapse’ es el programa de TV3 en donde Jordi González ha hablado de su futuro en la televisión y lo ha hecho de forma contundente. Su objetivo es: “A mí me gustaría volver a hacer un programa en TV3. Hacer un programa con Marta Torné. Tiene que ser con Marta Torné de socia”.

A sus 59 años ya está pensando en una retirada dorada y nada mejor que hacerlo en el canal que lo vio nacer y crecer. La vida de González pasa por un momento en el que quiere descansar cerca de casa y nada mejor que un programa en TV3 con una mujer a la que admira, la grandísima Marta Torné.

Este hombre repitió uno de los secretos a voces que pone la piel de gallina, sabe muy bien cuándo morirá. A los 78 años es cuando su vida llegará a su fin, por lo tanto, le quedan unos 18 años, siguiendo su plan maestro para finalizar este paso por esta realidad, según sus cálculos sacados de un deseo personal.

Más allá de la muerte, Jordi González no parece preocupado por lo que sucederá en su día a día. Le encanta no trabajar más que trabajar como al resto de los mortales, tal como ha manifestado en la misma entrevista. Poder hacer cada día lo que uno quiere y no depender del reloj o de las tareas es algo a lo que se ha acostumbrado rápidamente este presentador.